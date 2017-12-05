المؤتمر أكبر تجمع لقادة قطاع المصارف الإسلامية بالعالم

يشارك نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي تنطلق فعالياته اليوم في البحرين، حيث يشارك في واحدة من أهم جلسات المؤتمر التي تناقش التحديات التي تواجه تطور ونمو البنوك الإسلامية وانتشارها في الأسواق التي تعمل فيها أو الانتشار الجغرافي والدخول إلى أسواق جديدة.

وسيتطرق التويجري في محاضرته الى مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها مدى قدرة الخدمات المصرفية الإسلامية على الدخول إلى أسواق أكبر مع التركيز على أسسها الأخلاقية ومعايير الشريعة الإسلامية.

بالإضافة الى تطرقه لكيفية قيام البنوك الإسلامية بتصميم منتجات تناسب الجميع سواء كانوا مسلمين أو غيرهم وما هي الأسواق الناشئة التي ستحقق أكبر قدر من الاستفادة في نمو اقتصادها نتيجة للتوسع في التمويل الإسلامي.

رعاية ودعم

ويعتبر بنك بوبيان من أبرز شركاء المؤتمر، حيث شارك في رعايته خلال السنوات الماضية انطلاقا من حرصه على دعم مختلف الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية التي تصب في صالح صناعة الاقتصاد الإسلامي.

ويعتبر المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أكبر تجمع لقادة قطاع المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي في العالم، حيث ينعقد العام الحالي تحت شعار «محركات النمو الاقتصادي والمخاطر: صناع السياسات في مواجهة الجهات المنظمة».

ويأتي تنظيم هذا الحدث سنويا بسبب ما تشهده صناعة التمويل الإسلامي تغييرات جذرية يفرضها تطور سلوك العملاء وانتشار مختلف قنوات الاتصالات، حيث تزداد اليوم أهمية إدراك التحديات والفرص التي تواجه القطاع عموما، حيث إن صناعة التمويل الإسلامي أمامها عمل كثير للحاق بالركب من نواحي التركيز على تطور العملاء والسوق وتحديات تغيير العمليات.