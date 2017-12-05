جناح الشركة تضمن ركناً تسويقياً أتاح للزوار اختيار ألعابهم المفضلة

ضمن التزامها الدائم بالمشاركة في جميع الفعاليات التي تعزز القيمة المضافة لعملائها، قامت اكسايت من إلكترونيات الغانم، أكبر متاجر إلكترونيات في الكويت ومن أكبر المعارض على مستوى الشرق الأوسط، بالمشاركة وتقديم الرعاية لمؤتمر الألعاب الإلكترونية IGN والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر 2017 في أرض المعارض الدولية في مشرف.

وكانت اكسايت حاضرة من خلال الفعاليات والأنشطة التي شملها هذا الحدث السنوي، والتي شملــــت مسابقات وألعابا تفاعلية استقطبت الكثير من عشاق هذه الألعاب ومتابعيها. ومن أهم الألعاب التي شهدتها هذه المناسبة، وجود 3 مسابقات مختلفة (League of Legends وTekken وSuper Smash Brothers).

كما شهدت هذه الأيام الثلاثة أيضا مجموعة أخرى من الأنشطة والألعاب التي تحظى بإقبال كبير حول العالم مثل Forza 7، Marvel vs Capcom، Mario Kart.

واهتماما من اكسايت بتكريم زوارها وضيوفها وعملائنا، فقد أعدت لهذه المناسبة الكثير من الهدايا المجانية التي تم توزيعها، إضافة إلى تصميم ركن خاص لتجريب أحدث الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا، وكذلك إطلاق XBOX1X وركن تسويقي يتيح للزوار اختيار ألعابهم المفضلة والمضمونة.

وشهـــد جناح اكسايت شراكة قوية مع HP من خلال تواجدهما معا في نفس الجناح ما يعزز الثقة الكبيرة التي تضعها HP بمتاجر اكسايت. كمـا تم الحرص على توفير مجموعة من الشاشات الحديثة التي تتيح لعشاق الألعاب الإلكترونية الاستمتاع بنقاء فائق في الصورة والصوت مع أفضل العلامات التجارية لهذه الشاشات الكمبيوترية مثل Lenovo، Dell وAsus.

ويعتبر معــــرض IGN من أهم الأنشطة التفاعلية والتعريفية التي تقدم كل ما هو جديد في عالم الألعاب الإلكترونية والفيديوهات والأجهـــــزة الترفيهيــة والتشويقية، حيث يقام هذا المعرض بشكل دوري في عدد من الدول ويستقطب أعدادا هائلة من الزوار.