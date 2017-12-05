أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، عن مشاركتها في معرض Start A Business للفترة من 14 الى 16 الجاري والمقام على أرض المعارض في منطقة مشرف بمشاركة فاعلة من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الأنشطة والخدمات التي تتعلق بمساعدة فئات الشباب الكويتي من المبادرين والمهتمين والراغبين في بدء مشاريعهم الصغيرة.

وصرح المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات المحلية في الشركة عبدالهادي بولند بأن «المواشي» ستقوم بعرض منتجاتها المخصصة للمطاعم والفنادق وشركات الخدمات والتجهيزات الغذائية، كما ستقوم بعرض خدماتها لدعم المبادرين من الشباب الكويتي من الجنسين، في قطاع الأطعمة والتغذية، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية لتوفير الدعم الكامل للشباب الكويتي.

يذكر أن شركة نقل وتجارة المواشي تأسست عام 1973 بموجب مرسوم أميري، وتعمل الشركة على نقل وتجارة المواشي وتوزيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة.

وهي شركة كويتية مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت ويبلغ رأسمالها 21.6 مليون دينار. وتعد شركة نقل وتجارة المواشي أقدم شركة لتجارة المواشي الأسترالية في دول مجلس التعاون الخليجي.