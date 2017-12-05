الجوائز تؤكد مدى النجاح الذي حققه «بيتك» على مدى 40 عاماً منذ تأسس في 1977



منحت مجلة ايميا فايننس «Emea Finanace» أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الاقتصادية، مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عددا من اهم جوائزها وهي افضل بنك إسلامي في الكويت، وافضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وافضل بنك على مستوى الكويت، بالإضافة الى منح «بيتك- البحرين» جائزة افضل بنك إسلامي في البحرين، وتوجت جوائزها بتسمية «بيتك» البنك الأكثر ابتكارا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة ريادة «بيتك» في صناعة الصيرفة الإسلامية، وتميز خدماته ومنتجاته، وتعدد نجاحاته على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانته في السوق الكويتي، وجهوده الدائمة في مجال الابتكار والتطوير، حيث اصبح المرجع للبنوك الإسلامية، والبنك الأكثر ابتكارا في مجاله.

وتؤكد الجوائز مدى النجاح الذي حققه «بيتك» على مدى 40 عاما منذ تأسس في 1977، ركز فيها جهوده على النمو والتوسع في دوائر ثلاث هي السوق المحلي الكويتي، حيث يقع في المقدمة ويتمتع بأكبر حصة سوقية وأفضل علامة تجارية، ووجود قوي ومتميز خاصة في المشاريع الكبرى ذات الأهداف التنموية، والنطاق الإقليمي خاصة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها العمق الاستراتيجي للكويت منطلقا من مملكة البحرين عبر «بيتك- البحرين» ثم «بيتك- السعودية»، ومن ثم الأسواق العالمية التي كانت بدايتها بعد 11 سنة من بداية العمل الفعلي في عام 1978 بإنشاء «بيتك- تركيا» عام 1989، ثم توالى التوسع في أسواق نوعية مهمة وإستراتيجية لتصبح بنوك «بيتك» الخارجية مرتكزات رئيسية في اكبر الأسواق وفي اكثر المناطق نموا حول العالم، سواء «بيتك - ماليزيا» أو «بيتك- ألمانيا» وهو احدث الحلقات في سلسلة بنوك «بيتك» الخارجية.

ويضع «بيتك» أهمية كبيرة على تدعيم حصته السوقية في الأسواق المحلية والعالمية والتركيز على عوامل الثقة والملاءة والجودة في الخدمات، التي تتسم بالتنوع والشمول وتحقق معظم احتياجات العملاء ومتطلباتهم، وعلى مدى 4 عقود حرص «بيتك» على الاستمرار في موقعه المتقدم كأفضل البنوك بشكل عام على كافة المستويات، بالإضافة إلى تعزيز ريادته كأول وأكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، واكثرها حصدا للجوائز، بالإضافة إلى استمرار التصنيفات الإيجابية من وكالات التصنيف العالمية الرئيسية، والاهم من ذلك ثقة العملاء التي تعتبر أفضل وأهم الجوائز.

ويولي «بيتك» أهمية كبيرة لتدعيم كفاءة العنصر البشري، والاهتمام بالعميل، ولأن «بيتك» الأكثر من حيث الخدمات، فإن الحقائق تشير إلى أن منظومة النجاح في «بيتك» تتوافر لها من الأسباب ما يجعلها واقعا يوميا مستمرا، دائما يقود إلى مستويات أفضل، تمكن من استقطاب شرائح عملاء جديدة، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات، وترسيخ المكانة ومواجهة المنافسة.

وفي إطار التركيز على تعظيم الصورة الذهنية الإيجابية لـ «بيتك» كمؤسسة مالية ناجحة تضطلع بدور اجتماعي بارز، وتضع خدمة التنمية بالمجتمع ضمن برامج عملها وبين أهدافها الرئيسية، يأتي الابتكار وتنمية قدرات الإبداع والتطوير كأحد الخطوط الرئيسية للعمل وتقييم الكفاءة لدى الموظفين وفى بنية منظومة الخدمات والمنتجات ذاتها، وأصبحت مساهمات «بيتك» الابتكارية في تقديم خدمات ومنتجات مالية إسلامية بمستوى عالمي منافس، تعبر عن منهجه في العمل المالي القائم على المشاركة في جهود التنمية وإيجاد بدائل وخيارات اقتصادية ومالية في الأسواق، وأمام جماهير العملاء، تتيح توفير احتياجاتهم بالشكل الأمثل.