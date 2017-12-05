صرحت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش) عن توقيع اتفاقية تصل قيمتها بـ 150 مليون دولار مع مجموعة «إنسبايرد» (وهي مجموعة دولية متخصصة في مجال إدارة المدارس في أوروبا، أفريقيا، أميركا اللاتينية وأستراليا، وفي إطار هذه الاتفاقية، سوف تستحوذ «إنسبايرد» على جزء من المحفظة التعليمية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي تم إنشاؤها على مدى السنوات الأربع الماضية والتي تقدر قيمتها بـ 300 مليون دولار.

تعليقا على ذلك، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش بقوله: يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية مع مجموعة «إنسبايرد» التي تتمتع بسجل حافل من خلال تشغيل كبرى المدارس الدولية المنتشرة عبر أربع قارات، من المؤكد أن شبكة العلاقات الواسعة والخبرة الكبيرة لمجموعة «إنسبايرد» ستضيف قيمة كبيرة، حيث ستتيح الفرصة للطلبة والمدرسين على حد سواء للمشاركة في تبادل البرامج الدراسية والاستفادة من أحدث البرامج التعليمية لتعزيز مستوى التعليم وخلق بيئة تعلم فريدة بالمنطقة.

من جهته، أضاف نديم نسولي، مؤسس ورئيس «مجموعة إنسبايرد»، بقوله: تمثل هذه الاتفاقية منفذا لدخول مجموعة «إنسبايرد» إلى المنطقة.

هذا وستركز «إنسبايرد» على جعل المدارس التابعة لها والمدرسة البريطانية في البحرين من كبرى المدارس في منطقة الخليج العربي. كما نتطلع للاستحواذ على فرص أخرى في هذا المجال مع مجموعة جي اف اتش المالية.