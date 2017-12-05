أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «الرابطة»، أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100%، قد قامت بتقديم أقل الأسعار بعطاء لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المناقصة خاصة باستئجار سيارات بإجمالي 2.4 مليون دينار، ولمدة 3 سنوات.

ولفتت «الرابطة» في البيان، إلى أن الشركة التابعة التي تقدمت بأقل سعر في مناقصة «البترول الكويتية» هي شركة «كي جي إل لتأجير السيارات»، وذلك نقلا عن الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة. وأوضحت الشركة أن العائد المتوقع من العقد في حدود 5%، مشيرة إلى أن هذه النسبة قابلة للتغيير صعودا أو هبوطا أثناء فترة التنفيذ.