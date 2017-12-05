254.7 ألف جنيه إسترليني متوسط سعر العقار بنهاية أكتوبر

مصطفى صالح

ارتفعت أسعار العقارات البريطانية خلال أكتوبر الماضي 6.1% سنويا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل متوسط سعر العقار في كل المدن البريطانية إلى 254.7 ألف جنيه استرليني بنهاية أكتوبر الماضي.

ويعد معدل الارتفاع هذا الأكبر منذ بداية العام الحالي حيث يواصل الصعود خلال الاشهر الماضية بارتفاعات 5.5% و4.5% سنويا خلال شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين وذلك بحسب تقرير شركة هوم تراك للاستشارات والاستثمارات العقارية. ويقيس مؤشر هوم تراك أسعار العقارات في 20 مدينة بريطانية بشكل شهري.

وارتفع متوسط سعر العقار في بريطانيا قرابة الـ 10 آلاف جنيه استرليني خلال الستة أشهر الماضية، مرتفعا من 244.9 ألف جنيه استرليني في نهاية مايو الماضي بنسبة 4% حتى نهاية أكتوبر الماضي. ويأتي مواصلة العقار البريطاني الارتفاع خلال الاشهر الستة الماضية على الرغم من عودة الجنيه الاسترليني الى الارتفاع أمام الدولار ليصل لأعلى مستوياته خلال العام عند 1.36 دولار منتصف سبتمبر الماضي.

تصدرت أسعار العقارات بمدينة مانشستر قائمة المدن البريطانية العشرين من حيث نسبة الارتفاع التي وصلت الى 7.9% سنويا مقارنة بأسعار الشهر نفسه من العام الماضي ليصل متوسط سعر العقار بالمدينة إلى 158.8 ألف جنيه استرليني تلتها مدينة برمنغهام بنسبة ارتفاع سنوي وصلت الى 7.4% ليصل متوسط سعر العقار في المدينة الى 155.6 ألف جنيه استرليني وثالثا مدينة ليستر بنسبة ارتفاع 6.6% بمتوسط سعر 165.7 ألف جنيه استرليني للعقار في المدينة.

وحلت العاصمة لندن في آخر قائمة الارتفاعات، حيث ارتفع متوسط سعر العقار بالمدينة بنسبة 3% سنويا ليصل الى 496 ألف جنيه استرليني وهو الأغلى بين كل المدن البريطانية التي شملها التقرير. وشهدت مدينتان فقط من بين المدن البريطانية تراجعا في أسعار العقارات بها وهما: أوكسفورد بانخفاض متوسط سعر العقار بنسبة 0.6% ليصل الى 412.3 ألف دينار وتعد من أعلى الأسعار بين المدن البريطانية، وتصدرت مدينة أبردين التراجعات بما نسبته 3.1% ليصل متوسط سعر العقار في المدينة إلى 169.7 ألف جنيه استرليني.