يبدو أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بنسبة 2.5% خلال 2018، وفقا لتوقعات جديدة أصدرتها شركة «Moody’s Analytics»، حيث ستعزز أسعار الطاقة المستقرة هذا النمو، اذ يتراوح سعر خام برنت ضمن نطاق ضيق بين 50 و60 دولارا للبرميل.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي لشؤون الطاقة في «Moody’s Analytics» كريس لافاكيس: «سيؤدي تمديد خفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، إضافة إلى الطلب المتزايد على النفط من الأسواق الناشئة، لانخفاض مخزونات النفط العالمية، ودعم أسعار النفط في 2018، وسيتم تحديد سقف لأسعار النفط، ومع ذلك قد لا تلتزم الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» بتخفيض الإنتاج، وسيكثف منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة عمليات التنقيب عن النفط، لضمان تداول النفط ضمن نطاق محدد».



وستدعم أوضاع الحسابات الجارية المحسنة الناجمة عن تجديد احتياطيات النفط، الاستثمار في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، في ظل المحاولات التي تقوم بها دول مجلس التعاون لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية.

وفي السعودية، تؤكد الجهود المناهضة للفساد المبذولة مؤخرا على الالتزام بتحقيق برنامج التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.