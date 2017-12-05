استضافت بورصة الكويت ورشة العمل الأولى لـ «صانع السوق»، وذلك بالتعاون مع أوليفر وايمان، الشركة الرائدة عالميا في قطاع الاستشارات.

وأقيمت ورشة العمل في المبنى الرئيسي لبورصة الكويت، وشهدت عروضا تقديمية من قبل أوليفر وايمان سلطت الضوء على صناعة السوق وفوائدها وأهميتها بالنسبة لبورصة الكويت بشكل خاص ولشركات الاستثمار بوجه عام، والدور الذي تلعبه في جذب الاستثمارات للكويت.

وفي هذا السياق، قالت البورصة في بيان صحافي: «لدعم الجهود المبذولة في إطار استراتيجية كويت جديدة 2035، كان لا بد أن تقوم بورصة الكويت بتبني مبادرات صناعة السوق، ويأتي ذلك في سبيل المساهمة في تحويل السوق الكويتي إلى مركز إقليمي وتجاري واستثماري».

وقد قدمت ورشة العمل لمحة عامة عن نماذج مختلفة لوضع خطة صانع السوق وجذب الشركات. ومن خلال صانع السوق، تمتلك بورصة الكويت أداة مهمة تسهم في تعزيز السيولة عبر الشركات المدرجة فضلا عن تحسين مردود السوق. وقد انقسمت ورشة عمل صانع السوق إلى 5 أقسام، هدفت نحو تعريف الحضور بصانع السوق.

وشملت مقدمة وعرض لأحدث اتجاهات سوق رأس المال، ودور صناع السوق، وهياكل الحوافز، وأدوات إدارة المخاطر لصناع السوق، ودراسات حالة عن صناعة السوق ناتجة عن تجربة بعض الأسواق، كما شملت ورشة العمل جلسة حوارية تم من خلالها طرح العديد من الأسئلة وأتيحت للشركات الاستثمارية الفرصة للتفاعل مع ممثلي أوليفر وايمان.