أعلنت المجموعة التعليمية القابضة تقدم أعضاء من مجلس إدارة الشركة باستقالاتهم من عضوية المجلس، وذلك لأسباب خاصة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس، أن الأعضاء هم: شركة الدوغة الكويتية العقارية ويمثلها العضو أحمد القمر، وشركة القصبة العقارية ممثلة في العضو يوسف يعقوب العوضي، وشركة البتيل العقارية ويمثلها العضو نواف سالم أرحمه نائب رئيس مجلس الإدارة، وشركة ألفي الكويتية العقارية ممثلة في العضو محمد عبدالعزيز البحر رئيس المجلس، بالإضافة إلى الشيخ علي فواز دعيج الصباح.

وأضافت «تعليمية»، في البيان، أنه ستتم مخاطبة الجهات الرقابية بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل.