الجراح: نسعى لتعزيز مكانتنا مع تزايد المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً



حصل بنك الكويت الدولي على جائزتي «أفضل بنك إسلامي في الكويت» و«أفضل بنك إسلامي في الخليج» لعام 2017، وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها مجلة «وورلد فاينانس»، المختصة بالشأن المالي والمصرفي، للمؤسسات والشركات المالية والاستثمارية في الكويت ودول الخليج للعام الثاني على التوالي.

ويأتي فوز «الدولي» بهاتين الجائزتين بناء على النتيجة النهائية للجنة تحكيم المجلة، والتي شملت في عضويتها نخبة من المحررين، حيث أجمعت اللجنة على اختيار الدولي لما يتمتع به من جودة عالية في الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي يقدمها لعملائه.

بالإضافة إلى خططه الاستراتيجية المستقبلية التنافسية، والاستثمار في توظيف وتطوير الطاقات المحلية وخلق فرص العمل لهم، للاهتمام بالحوكمة والالتزام بالشفافية، والنمو المستدام والسعي إلى التطور والابتكار، إلى جانب سياسات المسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المعايير المهمة.

أداء متميز

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح: «يسعدنا الحصول على هاتين الجائزتين، ما يؤكد على أهمية الموقع الريادي الذي يحظى به «الدولي» في عالم المصارف العربية الإسلامية على مستوى الكويت ودول الخليج، حيث يشير هذا الإنجاز الجديد إلى مدى تميز أداء البنك في القطاع المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى نجاح رؤيته واستراتيجيته التطويرية الهادفة دائما إلى تعزيز جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه».

وأضاف الجراح أن «الدولي» نجح في تقوية مكانته المالية خلال الفترة الماضية بفضل نشاطه المتنامي في الأوساط المصرفية الإسلامية مما جعله يحتل مركزا بارزا بين كبرى المؤسسات المالية، مؤكدا أن البنك يسعى للحفاظ على هذه المكانة خاصة في ظل تزايد المنافسة المصرفية محليا وإقليميا وعالميا.

جوائز عديدة

يذكر أن بنك الكويت الدولي قد حصد العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية خلال العام 2017، ومن أبرزها: جائزة «أفضل رئيس مجلس إدارة في قطاع المصرفية الإسلامية» لعام 2017 من مجلة وورلد فاينانس، جائزة «أفضل بنك في الرؤية الاستراتيجية» لعام 2017 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جائزة «أفضل إدارة التغيير في الكويت» لعام 2017 من مجلة بانكر ميدل إيست، جائزة «التميز في مجال المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية» لعام 2017 من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، جائزة «التميز في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية» من اتحاد المصارف العربية، فضلا عن اختياره ضمن قائمة «أفضل 50 شركة مدرجة في سوق الأسهم الكويتية» من قبل مجلة «فوربس الشرق الأوسط».