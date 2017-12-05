بمبادرة من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» وشركتها التابعة «شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية» وكجزء من مسؤوليتهما الاجتماعية قاموا وبصفتهم رعاة رئيسيين وبالتعاون مع توست ماسترز إنترناشيونال واتحاد أطباء أسنان الهند، بإقامة «معسكر لفحص الأسنان مجانا» وذلك بتاريخ 24 نوفمبر 2017 في المدرسة الهندية المركزية بجليب الشيوخ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا.

وشارك في هذا الحدث 9 من أطباء الأسنان في مختلف التخصصات لفحص أسنان 190 شخصا تم إحضارهم من مختلف معسكرات العمال في الكويت.

وبالإضافة إلى الفحص المجاني للأسنان فقد تم تزويد هؤلاء العمال بوجبة طعام الإفطار والغداء مجانا وكذلك بطانيات للحماية من برد الشتاء، كما تم نقل الأشخاص المشاركين في هذا الحدث مجانا من وإلى مقر إقامتهم.

وهذه المبادرة من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» وشركتها التابعة «شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية» تهدف إلى دعم الفقراء من الناحية الاجتماعية ورعايتهم صحيا واجتماعيا كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.