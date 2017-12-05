قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس إنه يعتقد أن «أوپيك» لن تغير المسار في النصف الثاني من 2018، مشيرا إلى أن السعودية لن تغرق السوق بالمعروض النفطي.

وذكر الفالح أن منتجي النفط يملكون معروضا وفيرا من الخام بما يسمح لهم بالتعامل مع أي تعطيلات مفاجئة.

وتابع: «لن نغرق السوق بالمعروض النفطي». واتفقت «أوپيك» ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، على تمديد اتفاق التخفيضات الإنتاجية حتى نهاية 2018.

من جهة أخرى، كشف الفالح أنه وجه الدعوة للشركات الأميركية للمشاركة في تطوير برنامج نووي مدني. وأضاف: «نحن ملتزمون أكثر من أي أحد بخطط قصر التكنولوجيا النووية على الاستخدامات المدنية».

كما أكد أن «عدم انتشار المواد النووية مهم للولايات المتحدة والسعودية والعالم».