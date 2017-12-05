العجيل: البنوك تلتزم بالضوابط الأخلاقية ومعايير الحوكمة طارق عرابي

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان إن الالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات بمختلف أنشطتها يعتبر ذا أهمية بالغة للقيام بأعمال هادفة، وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وعدم الخداع في أي تعاملات، وعدم التحيز في القيام بأي ممارسات لصالح طرف دون الآخر.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح ملتقى الكويت الأول للأخلاقيات المهنية والعملية - الآفاق المستقبلية والتحديات الذي ينظمه اتحاد مصارف الكويت بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية، أن العلاقة وثيقة بين تنمية المجتمع وازدهاره، وتطبيق المؤسسات للأخلاقيات المهنية، حيث تساهم القيم الأخلاقية كالأمانة والانضباط، وتحمل المسؤولية، والدقة في العمل، واحترام الوقت في رفع جودة الأداء وسرعته ودفع عجلة التنمية في كل مجالاتها، والعكس صحيح، فالسلوكيات اللاأخلاقية تكبد المؤسسات غرامات جزائية كبيرة وتدخلها في نزاعات قضائية تضر بسمعتها.

وأوضح الروضان أن ما نشهده على الساحة الدولية من ظهور صور عديدة من الفضائح الأخلاقية والفساد والانحرافات في مؤسسات كبرى يبرز بوضوح ما تعانيه بعض المؤسسات من انهيارات أخلاقية. وأطلق الروضان مجموعة توصيات أبرزها تنمية الرقابة الذاتية للعاملين وضرورة تعزيز التزام المؤسسات بدقة انظمتها الداخلية وأن تكون الإدارات العليا بالمؤسسات مثلا أعلى يحتذي به في مجال أخلاقيات المهنة.

اتحاد المصارف

بدوره، أشار رئيس مجلس الإدارة في اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل، إلى أن تنظيم الاتحاد لهذا الملتقى يأتي استشعارا لأهمية الموضوع ليكون الأول من نوعه في الكويت، وأنه سيكون خطوة جيدة في اتجاه العمل بتوجيهات سمو الأمير بالاهتمام بالعنصر البشري وتهيئتهم ليكونوا قادة الغد، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية نحو تحقيق رؤية سموه في خلق الوعي اللازم لدى المجتمع الكويتي لتطوير الجانب الأخلاقي وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية لدورها المهم في تحسين الأداء وتحقيق أفضل عائد للمجتمع بما ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمه.وأضاف العجيل أن القطاع المصرفي يضطلع بدور فعال وإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد العجيل على ما تتمتع به البنوك الكويتية من سمعة طيبة والتزام بكل الضوابط والأنظمة والمعايير والتعليمات في ظل الرقابة الحصيفة من بنك الكويت المركزي، وأهمية الحوكمة التي تطبقها البنوك منذ عدة سنوات، باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي.

التقدم العلمي

من جهته، أكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين، أن الاخلاقيات والقيم المهنية تعد ركيزة الثقة الضرورية بين مقدم ومتلقي أي خدمة، كما تتعدى ذلك لتكون أساس أي عمل أو مهنة أو هواية يقوم بها الإنسان.

العبلاني: «الوطني» وضع قواعد مهنية لموظفيه جعلته نموذجاً يحتذى

قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني إن للقطاع المصرفي الكويتي دورا فعالا وإيجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على استمرار هذا الدور في ظل تقاليد وقواعد وأساليب عريقة تم اكتسابها على مدار العقود السابقة.

وأضاف العبلاني خلال كلمته في الجلسة الثانية من «ملتقى الكويت الأول للأخلاقيات المهنية والعملية» الذي أقامه اتحاد مصارف الكويت برعاية معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن القطاع المصرفي الكويتي نجح منذ نشأته في بناء منظومة متكاملة من التقاليد والقواعد المهنية أكسبته ثقة العملاء والمتعاملين، وساعدت بشكل كبير في تخطية العديد من التحديات والأزمات التي مرت على الكويت، بداية من الاستقلال الوطني مرورا بأزمة المناخ والاحتلال العراقي الغاشم على الكويت وانتهاء بالأزمة المالية العالمية في 2008 والتي كان لها أثر كبير على الكويت والمنطقة.

ولفت إلى أن البنك الوطني التزم بكل القواعد والتعليمات الخاصة بالمهنية التي أصدرها بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية في الدول الأخرى التي يتواجد فيها، كما قام البنك بوضع قواعده الخاصة لموظفيه في هذا الشأن ما جعله نموذجا يحتذى به على مستوى القطاع الخاص الكويتي.