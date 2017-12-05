تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات مخزونات الخام الأميركية مع تقييم السوق أثر ارتفاع إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مقابل اتفاق أوبك ومنتجين آخرين الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات المعروض.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 في المئة عند 62.35 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 57.43 دولار للبرميل.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها قد مددوا الأسبوع الماضي اتفاقهم على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 بهدف تقليص تخمة المعروض العالمي ودفع الأسعار للارتفاع.