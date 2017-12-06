صرح مساعد مدير إدارة التطوير بشركة طفل المستقبل عبدالله فهد الحماد، بان الشركة مستمرة في فعاليات المهرجان الكبير والمميز احتفالا باليوبيل الفضي واعتزازا بما حققته طول 25 عاما الماضية.

واكد الحماد اننا مستمرون في تقديم الافضل والاحسن لوارد طفل المستقبل وبهذه المناسبة السعيدة وضعنا عددا من الفعاليات من شأنها ترسيخ أهداف المهرجان واستقبال الجمهور بعروض شيقة ومتميزة.

وافاد الحماد بأننا نقدم الكثير من الفعاليات والحفلات والعروض الشيقة احتفالا باليوبيل الفضي في جميع فروعنا، والعرض المميز سيكون كالتالي: كل شحن بمبلغ 5 دنانير يحصل الزبون على (هدية فورية من هدايا امسح واربح المميزة)

بالاضافة الى الحصول على (كوبون يؤهله للسحب على 5 جوائز قيمة): سيارة دفع رباعي «كيا سبورتاج».

سيارة صالون «كيا سيراتو». سبيكة ذهب. 3 تذاكر سفر الى دبي. حجز شاليه اقامة نهاية الاسبوع.

جدير بالذكر ان المهرجان والفعاليات تقام في جميع فروع طفل المستقبل، كما سيتم توزيع هدايا قيمة خلال فترة المهرجان.