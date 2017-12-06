ترسي شركة فنادق ومنتجعات موفنبيك معايير ضيافة جديدة في بوراكاي في الفلبين بإطلاق منتجع جديد عند أجمل شواطئ الجزيرة الاستوائية. ويطل منتجع موفنبيك بوراكاي على المحيط اللازوردي الهانئ عند خليج بونتا بونغا في الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، وهو منتجع منخفض العلو مكون من 312 غرفة ويتميز بهندسة تتناغم مع البيئة الطبيعية، ويتصل بشاطئ خاص يمتد بطول 200 متر مربع.

ويتيح المنتجع، الذي ينتمي الى فئة الخمس نجوم، مجموعة واسعة من المرافق والتسهيلات العالمية المستوى التي تجذب الضيوف من كل الأعمار كبركة السباحة المتعددة المستويات والأكبر في الجزيرة، حيث تمتد على مساحة 3300 متر مربع، الى نادي الشاطئ سول مارينا الذي يستضيف العديد من منسقي الموسيقى العالميين وفعاليات الرقص الشهيرة.

يتميز المنتجع الفاخر بموقع ملائم حيث يبعد 30 دقيقة من مطار كاتيكلان ويتكون من 312 وحدة عصرية من الغرف والأجنحة التي يطل معظمها على مناظر البحر، بينما تقدم المقاهي والمطاعم السبعة مجموعة متنوعة من أرقى خيارات الطعام العالية الجودة التي تشتهر بها علامة موفنبيك ومطاعم متخصصة بالمطابخ العالمية من ضمنها الإيطالية واليابانية والكورية.

وتجد العائلات في المنتجع كل متطلباتها من غرف وأجنحة متصلة، وبركة سباحة فسيحة للأطفال، ونادي الأطفال ليتل بيرد، وهو جزء من برنامج عائلة موفنبيك الذي أطلق مؤخرا ويتيح خيارات الترفيه والعديد من النشاطات للصغار، مع تركيز على الوعي الثقافي والبيئي والمشاركة، كما تتوافر قائمة وجبات الطاقة من ضمن البرنامج وفيها مجموعة كبيرة من الأطباق المبتكرة والصحية التي تسعد الأطفال.

وتشتمل تسهيلات المنتجع كذلك على منتجع صحي ومركز للياقة البدنية ومرافق داخلية وخارجية للاجتماعات والفعاليات والمصممة لتلائم كل المناسبات، من اجتماعات مجالس الإدارة الى ورش عمل المجموعات وحفلات الأعراس الرومانسية وسط حدائق منسقة أو في ظلال أشجار النخيل المتمايلة عند الشاطئ.

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فنادق ومنتجعات موفنبيك أوليفيه شافي «بتصميمه الفريد وموقعه المذهل ومرافقه الرائعة، يضيف منتجع موفنبيك طرازا جديدا من الضيافة الى هذه الجزيرة الاستوائية ويدعم خططنا التوسعية الطموحة في الفلبين وفي جنوب شرق آسيا على نطاق أوسع».

وأضاف «تبرز بوراكاي كواحدة من الوجهات البحرية الرائدة في آسيا، والوقت ملائم اليوم بالنسبة لشركة موفنبيك لتوطيد حضورها في هذه الوجهة المهمة استراتيجيا».

بدوره، قال مدير عام المنتجع ألبرت أوكاسيو «منتجعنا هو ملاذ للطعام والاستجمام في وجهة سياحية عالمية راقية. المرافق المتميزة تلبي متطلبات كل فئات الضيوف، من الأسر التي لديها أطفال من جميع الأعمار الى الأزواج الذين يبحثون عن ملاذ رومانسي أو موقع استجمام، والمجموعات التي تبحث عن موقع ملهم عند شاطئ البحر. منتجع موفنبيك بوراكاي هو باختصار جنة خاصة للزوار من جميع الأعمار».