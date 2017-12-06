الورع: رعاية حملة التبرع بالدم ضمن دور «التجاري» في دعم مختلف الشرائح المجتمعية

في إطار تعاون البنك التجاري ورعايته للعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت ومنها محافظة العاصمة، وانطلاقا من إيمانه بأهمية دعم ورعاية الفعاليات الصحية والتوعوية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني، قام «التجاري» برعاية حملة التبرع بالدم التي نظمتها محافظة العاصمة في مبنى محافظة العاصمة ـ قصر نايف، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وبحضور ورعاية محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا، وبتنظيم نادي دراجات بي ام دبليو الكويت وبمشاركة 12 ناديا للدرجات النارية وأعضائها الذين يتجاوز عددهم 250 قائد دراجة نارية.

وجاءت رعاية البنك لهذه الحملة تجسيدا للمسؤولية المجتمعية في دعم الأنشطة الصحية والتوعوية وغيرها من الفعاليات المجتمعية المهمة.

وبهذه المناسبة، أشاد محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا بدور البنك التجاري ومساهمته في نجاح حملة التبرع بالدم، وجعلها نموذجا يعكس مدى الحرص على بذل الخير والعطاء وتقديم الخدمات النبيلة لأفراد المجتمع، لافتا إلى أن حملة التبرع بالدم تهدف الى إعلاء قيمة البذل والعطاء استجابة لنداء الواجب الإنساني بمد شريان الحياة لإنقاذ الكثير من الحالات الحرجة وضحايا الحوادث الذين يكونون في حاجة ماسة إلى الدماء.

بدورها، أوضحت مساعدة مدير عام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة ـ أماني الورع أن رعاية البنك لحملة التبرع بالدم جاءت ضمن الدور الذي يلعبه في دعم مختلف الشرائح المجتمعية، وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة في مثل هذه الفعاليات الإنسانية والتوعوية، مشيرة الى أن مشاركة العديد من أعضاء نوادي الدرجات النارية في مثل هذه الفعالية يهدف إلى إعطاء رسالة لكل قائدي الدراجات النارية والمركبات لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور من أجل تحقيق السلامة المرورية ووقف نزيف الطرق والمحافظة على الأرواح.