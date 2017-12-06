نظمت شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) حملة للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع بنك الدم في مقرها الرئيسي الكائن في برج جاسم العصفور وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لخدمة العملاء في الشركة بثينة الاحمد ان الحملة شهدت اقبالا كبيرا ومشاركة من موظفي «كميفك» بمختلف اداراتها، اضافة الى مشاركة الشركات الاخرى في برج جاسم.

وبينت ان تنظيم «كميفك» لهذه الحملة هو تجسيد لالتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ولحرصها الدائم على نشر التوعية بأهمية التبرع بالدم، ودعم الانشطة الانسانية التي تصب في تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركة.

وذكرت ان الحملة تمت بنجاح وعلى مستوى عال من العناية التي قدمها الفريق الطبي المتميز من بنك الدم، الذي قدم كل الرعاية للمتبرعين، مشيدة بتعاون ادارة برج جاسم العصفور والدعم الذي قدمته لانجاح هذه الحملة.