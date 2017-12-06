نفذت الرحمة العالمية، التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في ألبانيا، مشروع «إحياء قرية»، وذلك بتوزيع مساعدات نقدية على الأيتام والأسر المتعففة وتوزيع مشروعات للكسب الحلال بالإضافة إلى حقائب مدرسية وحجاب إسلامي لطالبات المدارس.

وقال رئيس قطاع أوروبا في «الرحمة العالمية» خالد الملا إن مشروع «إحياء قرية» من المشروعات الحيوية التي تقوم بها الرحمة العالمية في أوروبا وقد تم من خلال هذا المشروع توزيع مساعدات نقدية للأيتام والأسر المتعففة استفادت منها 230 أسرة بالإضافة إلى توزيع حجاب إسلامي على 120 طالبة من طالبات المدارس بالإضافة إلى 120 حقيبة مدرسية وتوزيع جهازين للكمبيوتر، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الكسب الحلال والتي تستهدف إعفاف الأسر.

وأكد الملا أن «الرحمة العالمية» استهدفت من خلال هذه المشروعات المساهمة في التنمية المجتمعية من خلال مساعدة الأسر المحتاجة وتوفير الوسائل والسبل الممكنة لمنح الأسر المستحقة فرصة للعيش والتكسب من خلال مشروعات الكسب الحلال والتي تنوعت ما بين ماكينة خياطة وتوزيع منحة ماعز وجرارات وغيرها من المشروعات التنموية.

وبين أن «الرحمة العالمية» قامت بتوزيع 56 رأس غنم و3 جرارات زراعية بملحقاتهم و3 ثلاجات منزلية و3 مكائن خياطة وتوفير مزرعة للفواكه وتوزيع 3 بقرات حلوب بالإضافة أيضا إلى توزيع 60 طردا غذائيا على بعض الأسر المتعففة.

وأوضح هذه المشاريع تهدف إلى ستر مئات من الأسر المسلمة رغم تكلفتها البسيطة، مؤكدا مدى السعادة التي تتملك المستفيدين من تلك المشروعات.