خصومات مميزة على الرحلات إلى العديد من الوجهات الشهيرة للعطلات

أطلقت الخطوط الجوية القطرية عرضها المنتظر في «الكويت» اعتبارا من يوم أمس، لتدعو جميع المسافرين للاستفادة من العديد من الخصومات والعروض الاستثنائية للسفر على شبكة وجهاتها العالمية.

وخلال الفترة من الخامس حتى الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، سيحظى العملاء بالفرصة للاستفادة من خصومات خاصة ومميزة عند حجز رحلاتهم على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية (ذهابا وعودة) إلى العديد من المدن على شبكة وجهات الناقلة القطرية، بما في ذلك وجهاتها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، مع صلاحية سفر حتى 30 نوفمبر 2018.

كما سيتمكن العملاء من الحصول على عروض اللحظة الآخيرة، بينما سيتمكن أعضاء نادي الامتياز من الحصول على مكافآت الكيومايلز.

وقال فادي حجازين، مدير عام الخطوط القطرية بالكويت: يسر الخطوط الجوية القطرية إطلاق هذا العرض الذي يتيح أسعارا استثنائية على الرحلات ويشجع مسافرينا على استكشاف العالم على متن رحلاتنا الحائزة عدة جوائز عالمية.

وأضاف فادي: الآن هو أفضل وقت للتفكير في حجز رحلة شتوية لزيارة العائلة والأصدقاء أو استكشاف إحدى وجهاتنا الجميلة في أوروبا خلال موسم الاحتفالات، أو زيارة إحدى المدن في شرق آسيا للاستمتاع بالطقس المشمس هناك.

وبفضل امتداد صلاحية السفر حتى شهر نوفمبر لعام 2018، بإمكان المسافرين التخطيط والحجز مسبقا لمغامرتهم القادمة في العام الجديــد لاكتشاف مختلف المدن على شبكة وجهاتنا العالمية.

وسيحظى الركاب على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية في عام 2018 بالفرصة للسفر إلى العديد من الوجهات الجديدة، بمـــا فـــي ذلك كانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلنــد وبينانغ في ماليزيا.

وبإمكان أعضاء نادي الامتياز ربح 500 ألف كيومايلز مكافأة عند السفر على متن إحدى الرحلات الافتتاحية (ذهابا أو عودة) مع الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك شيانغ ماي في 12 ديسمبر وسانت بطرسبورغ في 18 ديسمبر وبينانغ في 6 فبراير 2018.

وتتيح الخطوط الجوية القطرية رحلاتها وخدماتها للمسافرين من «الكويت» إلى أكثر من 150 دولة حول العالم عبر مقر عملياتها الحائز عدة جوائز عالمية مطار حمد الدولي، لتوفر بذلك خيارات سفر مريحة وسلسة إلى العديد من الدول مثل سنغافورة وأستراليا وتايلند ومجموعة من الدول الأوروبية.

وبالتزامن مع احتفالاتها بمرور 20 عاما على إطلاق عملياتها، تسير الناقلة القطرية أسطول طائرات حديث يضم 209 طائرات إلى وجهات العمل والسياحة في القارات الست.

وعززت الناقلة الوطنية لدولة قطر من شبكة وجهاتها في أوروبا هذا العام، بعد أن أطلقت رحلاتها إلى كل من براغ في جمهورية التشيك، وكييف في أوكرانيا، وسراييفو في البوسنة والهرسك، ودبلن في إيرلندا.

وأعلنت القطرية مؤخرا عن زيادة عدد رحلاتها إلى العواصم الاسكندنافية ستوكهولم وهلسنكي وأوسلو، بالإضافة إلى المدن الإيطالية ميلانو وروما، وذلك استجابة لارتفاع الطلب على السفر إلى هذه المدن.

وبالإضافة إلى الخدمات ذات الطراز العالمي التي تقدمها القطرية لجميع المسافرين على مختلف الدرجات، يحظى الركاب على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالفرصة للاستفادة من خدمة الاختيار المسبق لوجبات الطعام التي تمكن المسافرين من اختيار وجبة الطعام التي يودون تناولها قبل 14 يوما وحتى 24 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.