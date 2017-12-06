عملية سهلة من 5 خطوات لتقديم طلب التمويل وإرساله للبنك للنظر فيه

استمراراً لريادته في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية التي ينفرد بها عملاؤه على مستوى الكويت والمنطقة، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق خدمة المرابحة الرقمية من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومدير إدارة التمويل الشخصي خالد الوهيب ان هذه الخدمة تقدم حلا تكنولوجيا متطورا تم تصميمه لمساعدة أي عميل يرغب في الحصول على تمويل لتجديد منزله، أو شراء عقار سكني أو شراء سيارة وغيرها من الاحتياجات باستخدام الخدمة الجديدة على تطبيق بوبيان والتي تم تصميمها لغرض تسهيل تقديم طلب للحصول على مرابحة من بنك بوبيان، بالإضافة الى إمكانية العميل من التحقق من تأهله للحصول على مرابحة جديدة أو تمويل إضافي.

واضاف ان هذه الخدمة التي يعد بوبيان أول من يطلقها في الكويت غير متاحة إلا في عدد قليل من دول العالم وهو ما يعنى ان بوبيان يمنح عملاءه فرصة الحصول على خدمات ومنتجات مميزة تجعلهم مساوين تماما لعملاء البنوك العالمية في الدول المتقدمة.

وحول طريقة استخدام الخدمة، قال الوهيب انه تم تصميم خدمة المرابحة الرقمية لتمكين العميل من خلال عملية سهلة تتكون من 5 خطوات لتقديم طلب التمويل وإرساله للبنك للنظر فيه.

بداية، يقوم العميل بتوفير التفاصيل لمساعدة البنك على إعداد عرض أولي حيث يطلب التطبيق بعد ذلك من العميل تحميل شهادة راتب صالحة ليتم النظر في طلبه، ويقوم التطبيق باحتساب مبلغ تقديري للمرابحة التي يمكن للعميل الحصول عليها وجدول التسديد ومبلغ الأقساط الشهرية ثم يقوم البنك بإرسال العقد الأولي للعميـــل ليطلع ويوافق عليه.

وأوضح الوهيب أن طرح مثل هذه الخدمة في السوق حاليا تعد تجربة مصرفية جديدة بالكامل وأكثر ملاءمة للعملاء كونها بسيطة وسريعة وآمنة لتقديم طلب الحصول على تمويل جديد أو إضافي، بالإضافة إلى انه لا توجد رسوم إضافية وتقدم مجانا لعملاء البنك.

وأكد الوهيب: في عالم اليوم ومع تسارع وتيرة المعاملات اليومية فإن ثمة حاجة ملحة لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات التي يحتاج لها العملاء والتي تواكب تطلعاتهم.