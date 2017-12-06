أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 26 ـ 29 نوفمبر 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: خالد ناصر مبارك الحمد الصباح، خليل إبراهيم خليل غربية، محمد ناصر صالح الركف، علي صافي، عيسى حاجي موسى، حليمه عبدالله محمد الرشيدي، محمود سيد مندني رجب، سحر عبدالله عبدالمحسن الابراهيم.

وسيجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.