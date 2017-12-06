العصيمي: جميع البرامج والحلول المقدمة تتمتع بأعلى المعايير الدولية والخصوصية التامة

أعلنت شركة العصيمي الخليجية للتجارة العامة والمقاولات عن مشاركتها كراع فضي لمعرض Start A Business الذي تقيمه وتنظمه شركة معــرض الكويت الدولي في الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر الجاري، في الصالة 6 على ارض المعارض الدولية بمشرف، وسط مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المحلية التي تمثل القطاعين العام والخاص بالكويت.

خصوصية المعرض

وتقف شركة العصيمي الخليجية للتجارة العامة والمقاولات بنجاح في مقدمة الشركات الراعية للحدث اذ يقول رئيس مجلس ادارتها والعضو الشريك محمد العصيمي ان الشركة حريصة على المشاركة في هذه المعارض للاستفادة من زخمها ولإفادة الشباب المبادرين من خبراتنا، حيث ان معرض Start A Business يحمل خصوصية لاهتمامه بفئة الشباب لما يقدمه من خدمات كاملة لمساعدتهم لبدء حياتهم العملية على النحو الصحيح وهذا ما نسعى اليه ويتوافق مع سياسة الادارة العليا للشركة، وهو ما يعود على بلدنا الحبيب بكل خير وينعكس إيجابا على أداء ونمو السوق الكويتي على النحو الصحيح بالمستقبل القريب.

خدمات متكاملة

وعن الخدمات المقدمة للعملاء وطبيعة عمل الشركة، أوضح العصيمي ان شركة العصيمي الخليجية تعتبر من الشركات الرائدة في الكويت بمجال تقديم خدمات الحلول والبرامج الخاصة بالمطاعم ومحلات نقاط بيع والتجزئة، إضافة الى تخصصها في بيع جميع الاجهزة الخاصة بعمليات البيع بالقطاعات السابق ذكرها بما فيها أجهزة الكمبيوتر العادية او المزودة بشاشات اللمس، إضافة الى صيانة هذه الأجهزة وتقديم الاستشارات بهذا المجال بما يحقق خدمات أفضل للعملاء وبأسعار تنافسية.

حلول وبرامج ذكية

وأضاف العصيمي ان الشركة التي تتمتع بخبرة واسعة تجاوزت 15 عاما منذ انشائها، تفخر بطاقم موظفيها المؤهل والذين ساهموا بفضل خبراتهم في وضع علامة فارقة من خلال تقديم العديد من الحلول والبرامج الذكية المتطورة التي يحتاج اليها سوق العمل، إضافة الى الخدمات الاستشارية في مجال هذه الحلول، ومنها: برنامج اوميغا لإدارة المطاعم، برنامج مايكرو انفست لإدارة البيع والتجزئة، برنامج Q8 outlet للاشتراكات والتخفيضات على الاجهزة الذكية (Apple - Android)، برنامج Numenue لعرض قوائم الطعام على الاجهزة اللوحية، اجهزة اللمس الخاصة بالمطاعم ومحلات التجزئة، وسيتم طرحها جميعا بالمعرض.

معايير دولية

وشدد العصيمي على ان جميع المنتجات والبرامج والحلول التي تقدمها الشركة برامج عالمية وتتمتع بأعلى المعايير الدولية ذات الخصوصية التامة وتحتوي برامجنا على اعلى درجات الامان والجودة للحفاظ على قواعد البيانات المختلفة الخاصة لجميع العملاء لدينا وعلى العملاء بكل انحاء العالم، لافتا الى ان نجاحنا يكمن في جودة خدماتنا وثقة عملائنا بجودة منتجاتنا.

عروض خاصة

واختتم حديثه، داعيا جمهور المعرض من الشباب الى زيارة جناح الشركة في القاعـــة 6 خـلال فترة المعرض حيــث سيكون طاقم العمل باستقبالهم حيث الخصومات وعروض خاصة على البرامج والحلول بأسعار تنافسية.