سيارتا كاديلاك إسكاليد بانتظار سعداء الحظ

بناء على رغبة العملاء أعلن بنك الكويت الدولي عن تمديد حملته الترويجية لحساب الراتب «امسح واربح» حتى 15 مارس المقبل، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارتا كاديلاك اسكاليد موديل 2018 ما زالت بانتظار سعداء الحظ.

240 فائزاً

وكانت الحملة قد توجت في المرحلة الأولى 240 فائزا محظوظا خلال 240 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية عند فتح الحساب وصلت قيمتها الى 12000 دينار، ورابح الجائزة الكبرى سيارة لامبورغيني (هوراكان).

السحب الرابع والعشرون

وقد فاز بالسحب الرابع والعشرين كل من: عبدالوهاب عبدالله مرزوق العبدالله، هاشم عبداللطيف حسين كاكولي، فهد خيرالله سالم الفرج، سالم فرحان خلف شاهر، فالح ظمن الصواغ، غدير مرزوق سعد الرشيدي، الجازي فالح محمد الدوسري، عبدالعزيز مسعد مزبان الزهاميل، سارة فاضل خليل الطليحي، ولطيفة صالح حسن الوزان.

يذكــــر أن هذه الحملـــة قد صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد تحويل راتبه إلى البنــك وذلك خلال 3 أشهر، إلـــى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

مزايا استثنائية

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، جوائز نقدية فورية، وقرض حسن حتى 5000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

الحملة الأضخم

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك يوجين جاليجان: إن حملة «امسح واربح» المخصصة لمكافأة عملاء حساب الراتب الذين يحولون رواتبهم إلى البنك، تعتبر الحملة الأضخم لهذا العام وذلك كونها من أنجح وأقوى حملات الراتب من نوعها في السوق، حيث لاقت إقبالا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين العملاء الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها.

عروض مجزية

وأضاف جاليجان أنه حرصا من الدولي على مكافأة أكبر عدد من العملاء إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة، فقد قمنا بتمديد الحملة كما تمـــت مضاعفـــة فرص الربح بالجائــزة الكبرى، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب كبيـــر ثان على سيارتي كاديـلاك إسكاليد موديل 2018.