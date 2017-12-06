ثبتت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس سندات «المركز» عند «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت شركة المركز في بيان للبورصة الكويتية أمس إن تصنيف الوكالة لسندات الدين البالغة 25 مليون دينار يعكس تنوع الأصول الاستثمارية والمستوى الجيد من السيولة، فضلا عن التدفق الجيد من العمولات والرسوم الإدارية، وانخفاض الرفع المالي، والتحسن الواضح في استحقاق الديون، إلى جانب اتساع قاعدة المقرضين.

وأضافت أن قدرة الشركة على خدمة الدين تتمثل في كفاءة «المركز» في الاستمرار في الحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة عند الحاجة، بالإضافة إلى سداد السندات بقيمة 22 مليون دينار في عام 2016 بنجاح ساعد في دعم هذا التصنيف.