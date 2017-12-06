الكويت حلت بالمركز الثالث خليجياً من حيث عدد الزوار بعد الإمارات والسعودية

محمد عواضة

أظهر تقرير كوليرز انترناشيونال العالمية نموا مستمرا في اعداد السائحين الخليجيين إلى بريطانيا بمعدل 6.6% ليبلغ عدد السائحين الخليجيين من دول الكويت والسعودية والامارات والبحرين 659.4 ألف سائح خلال العام 2016 شاملا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الأجانب المقيمين في تلك الدول.

وذكر التقرير أن عدد الزيارات من الكويت إلى بريطانيا قد فاق بقليل 100 ألف زيارة خلال العام الماضي، وبلغ متوسط انفاق الكويتي خلال الزيارة قرابة 2000 جنيه استرليني (ما يعادل 815 دينارا).

وتحل الكويت في المركز الثالث من حيث عدد الزيارات بين الدول الخليجي، وتتصدر الامارات دول مجلس التعاون بعدد زيارات يفوق 350 ألف زيارة سنويا تلتها السعودية بما يقارب 170 ألف زيارة تمت خلال العام الماضي.

وعلى صعيد متوسط انفاق الزائر الخليجي في الرحلة الواحدة، فقد تراوح بين 1550 و2370 جنيه استرليني وفقا للبيانات المتوافرة عن العام الماضي.

واشار التقرير الى ان الهدف الرئيسي من سفر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الى المملكة المتحدة هو قضاء العطلات، حيث تجتذب المواقع العالمية الشهيرة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المعروف ايضا ان دول مجلس التعاون من المسافرين الباحثين عن الجودة والفخامة والتي تتركز في لندن.

وتمثل العطلات 42% من عدد الزيارات الخليجية الى بريطانيا تليها الزيارات العائلية والتي تمثل 37% من اجمالي تلك الزيارات ثم زيارات الاعمال والبيزنس مستحوذة على 13% وأخيرا الدراسة بنسبة 2%.

استحوذت لندن خلال العام الماضي على النصيب الاكبر من الليالي الفندقية التي قضاها الخليجيون في المملكة المتحدة، حيث وصل عدد الليالي الفندقية الى 3.5 ملايين ليلة فندقية في السنة، فيما وصل عدد الليالي في باقي بريطانيا 3.8 ملايين ليلة، أما عن اقاليم المملكة المتحدة فقد استحوذت اسكتلندا على 321 ألف ليلة، ويلز على 215 الف ليلة، واخيرا ايرلندا الشمالية على عدد 12.5 ألف ليلة فندقية.

وفي المقابل، عرض التقرير لاعداد السائحين البريطانيين الى منطقة الخليج، مؤكدا انه يشهد زخما وزيادة متتالية من 1.47 مليون مسافر بريطاني الى دول السعودية والامارات والكويت والبحرين في 2012 ليصل الى 1.8 مليون مسافر العام الماضي بزيادة 22%.

ذكر التقرير ان التوقعات قصيرة المدى تظهر وجود الكثير من التحديات أمام السياحة البريطانية لدول الخليج، منها ما هو مرتبط ببريطانيا مثل الأوضاع الاقتصادية بعد البريكست وارتباط العملات الخليجية بالدولار ما يؤثر على قوة الجنيه الاسترليني احيانا، واخيرا التسويق للمناطق السياحية بدول الخليج والتي لا تتمتع بالقدر الكافي من التسويق فيما عدا دبي.