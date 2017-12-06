محمود عيسى

ما زالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجري تقييما لطلبات التأهل التي قدمتها 17 شركة من شركات المقاولات والتطوير العقاري المعنية بخمسة مخططات عمل من المقرر تنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضاحيتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين.

وقالت مجلة ميد إنه كان من المرتقب أن تستغرق عملية تقييم الطلبات بضعة أسابيع يعقبها إصدار دعوة للشركات لتقديم مقترحاتها قبل نهاية عام 2017.

ولكن المجلة نسبت الى مصدر مطلع على هذه المخططات قوله إنه لن يصار الى طرح المناقصة قبل مطلع العام الجديد.

وفي ضوء ذلك، سيتعين على الشركات التي يتم تأهيلها تقديم عروضها متضمنة أعمال التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة لثلاثة مخططات في ضاحية جابر الأحمد، ولمخططين آخرين في ضاحية صباح الأحمد السكنيتين على النحو التالي:

في مدينة جابر الأحمد، تشمل المخططات بناء وتنفيذ الأعمال التالية:

٭ الوحدات السكنية لأغراض البيع، محلات البيع بالتجزئة والمطاعم ومواقف السيارات.

٭ مركز الأعمال، وحدات التجزئة والمطاعم والحديقة.

٭ الوحدات السكنية للتأجير ومحلات البيع بالتجزئة والحديقة.

أما في مدينة صباح الأحمد، فإن الفرص الاستثمارية تتضمن مخططين هما:

٭ إنشاء الوحدات السكنية للتأجير، وحدات البيع بالتجزئة، نادي الأطفال وحديقة.

٭ إقامة المنطقة الصناعية للصناعات الخفيفة.