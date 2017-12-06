الإصدار لمدة 6 أشهر وبعائد 1.87% وتمت تغطيته بمعدل 424%

محمود فاروق

أصدر بنك الكويت المركزي سندات تورق لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي أمس بقيمة 250 مليون دينار بعائد نسبته 1.875% لمدة 6 أشهر يستحق السداد في 5 يونيو من العام المقبل ووصل حجم الطلب على الاصدار ما يفوق مليار دينار بمعدل تغطية وصل الى 424%.

ويأتي الاصدار 400 متزامنا مع استحقاق الاصدار رقم 381 الصادر في يونيو الماضي بقيمة 250 مليون دينار ولستة اشهر ايضا بحيث يستحق السداد أمس في اشارة الى بقاء معدل السيولة كما هو داخل القطاع المصرفي دون تغير فيما بلغ العائد على الاصدار المستحق 1.625% وهو اقل من الاصدار الحالي.

وكان بنك الكويت المركزي قد اصدر 36 اصدارا من سندات التورق والتورق المقابل منذ بداية العام الحالي بقيمة اجمالية تصل الى 7.5 مليارات دينار وجميعها تقريبا جاءت بالتزامن مع اصدارات استحقت السداد في نفس تاريخ الاصدار وبنفس القيمة.

ويتزامن ذلك مع أزمة أسعار النفط التي تعاني منها دول المنطقة، والتي فرضت معها تباطؤا في البيئة التشغيلية، ما أدى الى ضغوط على نمو الائتمان وسيولة القطاع المصرفي الكويتي.

وانقسمت الاصدارات بين فترتين لستة أشهر بعدد اصدارات وصل الى 22 اصدار تورق وتورق مقابل بقيمة اجمالية وصلت الى 4.18 مليارات دينار والباقي لفترة 3 أشهر بعدد 14 اصدارا من التورق والتورق المقابل بقيمة اجمالية وصلت الى 3.3 مليارات دينار.

ومنذ بداية العام المالي في ابريل الماضي اصدر بنك الكويت المركزي 26 اصدارا بقيمة اجمالية تصل الى 5.44 مليارات دينار.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.

فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.