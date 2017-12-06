شبكة مصرفية تمتد حول العالم بأكثر من 480 فرعاً و990 جهاز سحب آلي و15 ألف موظف

دور قيادي بارز في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي

قبل 40 عاماً حلم تأسيس أول بنك إسلامي في الكويت بات واقعاً

1968 تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس أول بنك إسلامي



حكاية التأسيس

قبل 40 عاما، وتحديدا في يوم 23 مارس 1977 صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم 72 لسنة 1977 لتأسيس بيت التمويل الكويتي (بيتك)، شركة مساهمة كويتية، تشارك الحكومة فيها بنسبة 49% وكانت الجهات المؤسسة: وزارة المالية بنسبة 20%، ووزارة العدل (ادارة شؤون القصر) بنسبة 20%، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 9% على ان تطرح بقية الاسهم 51% للاكتتاب العام برأسمال قدره عشرة ملايين دينار، قيمة السهم دينار واحد، جميعها نقدية أو اسمية، وذلك في تطبيق عملي لرؤى المفكرين في ايجاد بدائل مصرفية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

توقيع المرسوم

اتصل وزير المالية آنذاك عبدالرحمن سالم العتيقي بالدكتور عيسى عبده وبين له حرصه على قيام المشروع، وارسل له مندوبا من وزارة المالية لتسلم الملفات المتعلقة بالدراسات التي أنجزتها اللجنة التحضيرية منذ عام 1968 كما ساهم معه في تذليل تلك العقبات العم الفاضل يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية سابقا ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك.

بعد ذلك فاتح عبدالرحمن العتيقي المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بأهمية هذا المشروع، كونه يمثل البديل الوحيد للمواطنين الراغبين في التعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فبادر بتوقيع المرسوم الذي كان قد اصدره المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت آنذاك، ومن هنا بدأت قصة النجاح.

مرحلة الاكتتاب

تمت عملية الاكتتاب العام، التي تسابق عليها اهل الكويت ليحظوا بالمساهمة في تدشين أول بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية محليا، وتشكل اول مجلس للادارة من: المغفور له احمد بزيع الياسين (رئيسا وعضوا منتدبا)، ومحمد ابراهيم بوهندي (نائبا للرئيس)، وعضوية خالد صالح العتيقي، عبدالحميد عبدالرزاق العبيد، عبدالمحسن علي الطويرش، علي عبدالكريم الفوزان، المرحوم فهد نايف الدبوس وحل محله علي محمد المضف، محمد يوسف الرومي، مريخان سعد صقر، هادي هايف الحويلة، وتم تعيين بدر عبدالمحسن المخيزيم مديرا عاما.

شريك النجاح

يعرف «بيتك» بانه مؤسسة مالية إسلامية صنعها عملاؤها، ولاتزال هذه النظرة للعميل كشريك في النجاح وابرز عناصره، فلم تكن مسيرة «بيتك» التي تبلغ 4 عقود يسيرة، لكنها كانت فترة مؤثرة بحجم ما تحقق فيها من انجازات ونجاحات، وايجابية بالنظر الى الكم الكبير من الخطوات التي اتخذت.

الانطلاق الى العالمية

ومن أبرز المحطات في مسيرة التوسع:

- «بيتك- تركيا»: أسسه «بيتك» في عام 1989 ويعتبر حاليا اكبر مصرف إسلامي يعمل في تركيا، ولديه نحو 400 فرع الآن، وحاز عدة جوائز عالمية في العمل المصرفي.

- «بيتك- البحرين»: ينشط المصرف الإسلامي في مختلف مجالات الاقتصاد في مملكة البحرين، واستهدف «بيتك» أن يمثل المصرف إضافة للعمل الاقتصادي في البحرين بأنشطته المصرفية والتجارية والاستثمارية والتمويلية، ومن أبرز مشاريعه مشروع درة البحرين وهو مشروع عقاري استثماري تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار بالمشاركة مع حكومة البحرين، ومن مشاريعه أيضا «ديار المحرق».

- «بيتك- ماليزيا»: منحت الحكومة الماليزية «بيتك» رخصة إنشاء بنك إسلامي بعد أن دعته للعمل على أراضيها تقديرا لريادته ودوره البارز، وللبنك مساهمات عديدة في ماليزيا ويسعى حاليا لان يكون افضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية. وقد حقق عددا من التوسعات مؤخرا ويصل عدد فروعه الى 12 فرعا.

- «مصرف الشارقة الإسلامي»: وهي التجربة الأولى لتحويل بنك تقليدي إلى إسلامي، حيث قاد «بيتك» عملية تحويل بنك الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي في غضون عامين تقريبا، وبهذا تكون منطقة الخليج والعالم قد شهدت تجربة فريدة تعد الأولى من نوعها بتحويل بنك تقليدي إلى بنك إسلامي.

- «بيتك- ألمانيا»: وهو من أهم محطات مسيرة «بيتك»، حيث افتتح رئيس مجلس ادارة «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض بنك «كي تي بنك ايه جي» KT Bank AG «بيتك- ألمانيا» في مدينة فرانكفورت الألمانية سنة 2015، ليكون أول مؤسسة مالية إسلامية في منطقة اليورو ككل.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهاز مستقل يتكون من الفقهاء المتخصصين في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بتوجيه جميع أنشطة وأعمال البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من مدى التزام إدارة البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته وعملياته،

صفقات

على المستوى المحلي، رتب «بيتك» العديد من الصفقات الكبيرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، فقد شارك في تمويل مشروع تطوير مطار الكويت الدولي.

وعلى صعيد المشروعات المحلية الكبرى، قام «بيتك» بترتيب تمويل إسلامي مجمع بمبلغ 490 مليون دينار من إجمالي قيمة المشروع البالغة 1.2 مليار دينار لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية لتمويل الوقود البيئي.



وعلى المستوى الدولي، قام «بيتك» بترتيب عدد من الصفقات التمويلية عابرة الحدود استثمارا للفرص المتاحة في أسواق المجموعة، فقد تمكن «بيتك- تركيا» من إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل يصل الى 5 سنوات، بالإضافة الى صكوك أخرى لتعزيز رأس المال بقيمة 350 مليون دولار، وصكوك إجارة بالعملة المحلية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، وأسس أول شركة إدارة محافظ في البنوك المشاركة في تركيا لإدارة المحافظ الاستثمارية، كما قادت «بيتك- كابيتال» بادارة وترتيب صفقات صكوك بمليارات الدولارات لشركات وحكومات.

التطور الرقمي

تعزيزا لشبكة القنوات التكنولوجية التي يقبل عليها العملاء وتساهم في خفض التكاليف وتحقق السرعة والامان، فقد تم طرح وتطوير مجموعة جديدة من الخدمات التقنية المجانية التي يستطيع عملاؤنا الاستفادة منها في أي مكان وأي وقت، وفي هذا المجال تم مؤخرا إطلاق خدمة خدمة أجهزة XTM التفاعلية ذاتية الخدمة التي تقدم معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي التقليدي.

كما أطلق خدمة «KFH Wallet» المبتكرة للدفع الالكتروني دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية.

مسؤولية اجتماعية

يتميز «بيتك» بسجل حافل في العمل التطوعي ودعم الشباب والمساهمات الاجتماعية في شتى مجالاتها، فقد كان «بيتك» أول بنك يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب لتوفير منظومة متكاملة من الرعاية للشباب الكويتي. ويعتبر «بيتك» من أوائل البنوك التي انشأت فريقا تطوعيا من الموظفين يعمل على مدار العام في انشطة وبرامج تطوعية مختلفة، حيث نفذ أكثر من 100 مبادرة خلال عام واحد.

تصنيفات عالمية

ثبتت وكالات التصنيف العالمية تصنيف «بيتك» مع نظرة مستقبلية مستقرة، آخرها في اكتوبر 2017، حيث ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف طويل الأجل لـ «بيتك» عند «A+»، مؤكدة في تقريرها أن «بيتك» يتمتع بفريق إدارة متمرس ذي خبرة عريقة في الأعمال المصرفية المحلية والإقليمية، إذ يتم وضع أهداف الإستراتيجية والتأكد من مطابقتها بشكل جيد، بحيث تتم الموازنة بين عمليات النمو المحلية والإقليمية والدولية، ونجاح الأعمال، ضمن بيئة تنافسية قوية ومليئة بالتحديات.

وثبتت وكالة موديز تصنيف «بيتك» عند A1، وثبتت ستاندرد اند بورز تصنيف «بيتك» عند A-.

جوائز عالمية تسلمها «بيتك» آخر عامين

٭ أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط والكويت، وأفضل بنك في الكويت من مجلة ايميا فايننس Emea Finanace

٭ جائزة البنك الأكثر ابتكارا وتطورا على مستوى المنطقة من ايميا فيانانس.

٭ أفضل بنك إسلامي في الكويت من مجلة التمويل الإسلامي IFN.

٭ جائزة أفضل صفقة في الكويت من مجلة التمويل الإسلامي IFN.

٭ جائزة أفضل صفقة مشاركة من مجلة التمويل الإسلامي IFN.

٭ أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا لـ «بيتك- تركيا» من «غلوبال فاينانس» للعام 2017.

٭ جائزة «أفضل مؤسسة مالية صاعدة في العالم» لـ «بيتك- ألمانيا» (KT Bank) من «غلوبل فاينانس».

٭ جائزة «بنك العام» في العالم لعام 2017، وجائزة «بنك العام» في الشرق الأوسط، و«بنك العام» في الكويت على مستوى البنوك الإسلامية من مجلة «ذا بانكر».

٭ «أفضل بنك رقمي للعملاء» للعام 2017 في الكويت ضمن قائمة أفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية.

«بيتك».. ميزات تنافسية

٭ أول بنك إسلامي في الكويت.

٭ يجمع الخدمة والخصوصية عند توفيره فروعا خاصة بالسيدات.

٭ يقدم أكثر من 180 خدمة الكترونية مجانية من خلال موقعه الالكتروني KFH.com.

٭ أول بنك يوفر معارض للسيارات.

٭ يجمع كل وكلاء السيارات تحت سقف واحد.

٭ يطرح خدمة التداول الالكتروني «بيتك للتداول» وفق أحكام الشريعة.

٭ أول بنك يطرح حساب الذهب وتداوله الكترونيا.

٭ أول بنك يطلق تطبيق القران على الهواتف الذكية.

٭ البنك الوحيد الذي أطلق برنامج «أنتم فخرنا» لتكريم اصحاب الانجازات.

قبل 40 عاما، وتحديدا في يوم 23 مارس 1977 صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم 72 لسنة 1977 لتأسيس بيت التمويل الكويتي (بيتك)، شركة مساهمة كويتية، تشارك الحكومة فيها بنسبة 49% وكانت الجهات المؤسسة: وزارة المالية بنسبة 20%، ووزارة العدل (ادارة شؤون القصر) بنسبة 20%، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 9% على ان تطرح بقية الاسهم 51% للاكتتاب العام برأسمال قدره عشرة ملايين دينار، قيمة السهم دينار واحد، جميعها نقدية أو اسمية، وذلك في تطبيق عملي لرؤى المفكرين في ايجاد بدائل مصرفية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

اتصل وزير المالية آنذاك عبدالرحمن سالم العتيقي بالدكتور عيسى عبده وبين له حرصه على قيام المشروع، وارسل له مندوبا من وزارة المالية لتسلم الملفات المتعلقة بالدراسات التي أنجزتها اللجنة التحضيرية منذ عام 1968 كما ساهم معه في تذليل تلك العقبات العم الفاضل يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية سابقا ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك.

بعد ذلك فاتح عبدالرحمن العتيقي المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بأهمية هذا المشروع، كونه يمثل البديل الوحيد للمواطنين الراغبين في التعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فبادر بتوقيع المرسوم الذي كان قد اصدره المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت آنذاك، ومن هنا بدأت قصة النجاح.

تمت عملية الاكتتاب العام، التي تسابق عليها اهل الكويت ليحظوا بالمساهمة في تدشين أول بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية محليا، وتشكل اول مجلس للادارة من: المغفور له احمد بزيع الياسين (رئيسا وعضوا منتدبا)، ومحمد ابراهيم بوهندي (نائبا للرئيس)، وعضوية خالد صالح العتيقي، عبدالحميد عبدالرزاق العبيد، عبدالمحسن علي الطويرش، علي عبدالكريم الفوزان، المرحوم فهد نايف الدبوس وحل محله علي محمد المضف، محمد يوسف الرومي، مريخان سعد صقر، هادي هايف الحويلة، وتم تعيين بدر عبدالمحسن المخيزيم مديرا عاما.

يعرف «بيتك» بانه مؤسسة مالية إسلامية صنعها عملاؤها، ولاتزال هذه النظرة للعميل كشريك في النجاح وابرز عناصره، فلم تكن مسيرة «بيتك» التي تبلغ 4 عقود يسيرة، لكنها كانت فترة مؤثرة بحجم ما تحقق فيها من انجازات ونجاحات، وايجابية بالنظر الى الكم الكبير من الخطوات التي اتخذت.

ومن أبرز المحطات في مسيرة التوسع:

- «بيتك- تركيا»: أسسه «بيتك» في عام 1989 ويعتبر حاليا اكبر مصرف إسلامي يعمل في تركيا، ولديه نحو 400 فرع الآن، وحاز عدة جوائز عالمية في العمل المصرفي.



- «بيتك- البحرين»: ينشط المصرف الإسلامي في مختلف مجالات الاقتصاد في مملكة البحرين، واستهدف «بيتك» أن يمثل المصرف إضافة للعمل الاقتصادي في البحرين بأنشطته المصرفية والتجارية والاستثمارية والتمويلية، ومن أبرز مشاريعه مشروع درة البحرين وهو مشروع عقاري استثماري تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار بالمشاركة مع حكومة البحرين، ومن مشاريعه أيضا «ديار المحرق».



- «بيتك- ماليزيا»: منحت الحكومة الماليزية «بيتك» رخصة إنشاء بنك إسلامي بعد أن دعته للعمل على أراضيها تقديرا لريادته ودوره البارز، وللبنك مساهمات عديدة في ماليزيا ويسعى حاليا لان يكون افضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وقد حقق عددا من التوسعات مؤخرا ويصل عدد فروعه الى 12 فرعا.

- «مصرف الشارقة الإسلامي»: وهي التجربة الأولى لتحويل بنك تقليدي إلى إسلامي، حيث قاد «بيتك» عملية تحويل بنك الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي في غضون عامين تقريبا، وبهذا تكون منطقة الخليج والعالم قد شهدت تجربة فريدة تعد الأولى من نوعها بتحويل بنك تقليدي إلى بنك إسلامي.

- «بيتك- ألمانيا»: وهو من أهم محطات مسيرة «بيتك»، حيث افتتح رئيس مجلس ادارة «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض بنك «كي تي بنك ايه جي» KT Bank AG «بيتك- ألمانيا» في مدينة فرانكفورت الألمانية سنة 2015، ليكون أول مؤسسة مالية إسلامية في منطقة اليورو ككل.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهاز مستقل يتكون من الفقهاء المتخصصين في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بتوجيه جميع أنشطة وأعمال البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من مدى التزام إدارة البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته وعملياته،

على المستوى المحلي، رتب «بيتك» العديد من الصفقات الكبيرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، فقد شارك في تمويل مشروع تطوير مطار الكويت الدولي.

وعلى صعيد المشروعات المحلية الكبرى، قام «بيتك» بترتيب تمويل إسلامي مجمع بمبلغ 490 مليون دينار من إجمالي قيمة المشروع البالغة 1.2 مليار دينار لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية لتمويل الوقود البيئي.

وعلى المستوى الدولي، قام «بيتك» بترتيب عدد من الصفقات التمويلية عابرة الحدود استثمارا للفرص المتاحة في أسواق المجموعة، فقد تمكن «بيتك- تركيا» من إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل يصل الى 5 سنوات، بالإضافة الى صكوك أخرى لتعزيز رأس المال بقيمة 350 مليون دولار، وصكوك إجارة بالعملة المحلية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، وأسس أول شركة إدارة محافظ في البنوك المشاركة في تركيا لإدارة المحافظ الاستثمارية، كما قادت «بيتك- كابيتال» بادارة وترتيب صفقات صكوك بمليارات الدولارات لشركات وحكومات.

تعزيزا لشبكة القنوات التكنولوجية التي يقبل عليها العملاء وتساهم في خفض التكاليف وتحقق السرعة والامان، فقد تم طرح وتطوير مجموعة جديدة من الخدمات التقنية المجانية التي يستطيع عملاؤنا الاستفادة منها في أي مكان وأي وقت، وفي هذا المجال تم مؤخرا إطلاق خدمة خدمة أجهزة XTM التفاعلية ذاتية الخدمة التي تقدم معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي التقليدي.

كما أطلق خدمة «KFH Wallet» المبتكرة للدفع الالكتروني دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية.

يتميز «بيتك» بسجل حافل في العمل التطوعي ودعم الشباب والمساهمات الاجتماعية في شتى مجالاتها، فقد كان «بيتك» أول بنك يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب لتوفير منظومة متكاملة من الرعاية للشباب الكويتي. ويعتبر «بيتك» من أوائل البنوك التي انشأت فريقا تطوعيا من الموظفين يعمل على مدار العام في انشطة وبرامج تطوعية مختلفة، حيث نفذ أكثر من 100 مبادرة خلال عام واحد.

ثبتت وكالات التصنيف العالمية تصنيف «بيتك» مع نظرة مستقبلية مستقرة، آخرها في اكتوبر 2017، حيث ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف طويل الأجل لـ «بيتك» عند «A+»، مؤكدة في تقريرها أن «بيتك» يتمتع بفريق إدارة متمرس ذي خبرة عريقة في الأعمال المصرفية المحلية والإقليمية، إذ يتم وضع أهداف الإستراتيجية والتأكد من مطابقتها بشكل جيد، بحيث تتم الموازنة بين عمليات النمو المحلية والإقليمية والدولية، ونجاح الأعمال، ضمن بيئة تنافسية قوية ومليئة بالتحديات.

وثبتت وكالة موديز تصنيف «بيتك» عند A1، وثبتت ستاندرد اند بورز تصنيف «بيتك» عند A-.

جوائز عالمية تسلمها «بيتك» آخر عامين

٭ أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط والكويت، وأفضل بنك في الكويت من مجلة ايميا فايننس Emea Finanace

٭ جائزة البنك الأكثر ابتكارا وتطورا على مستوى المنطقة من ايميا فيانانس.

٭ أفضل بنك إسلامي في الكويت من مجلة التمويل الإسلامي IFN.

٭ جائزة أفضل صفقة في الكويت من مجلة التمويل الإسلامي IFN.

٭ جائزة أفضل صفقة مشاركة من مجلة التمويل الإسلامي IFN.

٭ أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا لـ «بيتك- تركيا» من «غلوبال فاينانس» للعام 2017.

٭ جائزة «أفضل مؤسسة مالية صاعدة في العالم» لـ «بيتك- ألمانيا» (KT Bank) من «غلوبل فاينانس».

٭ جائزة «بنك العام» في العالم لعام 2017، وجائزة «بنك العام» في الشرق الأوسط، و«بنك العام» في الكويت على مستوى البنوك الإسلامية من مجلة «ذا بانكر».

٭ «أفضل بنك رقمي للعملاء» للعام 2017 في الكويت ضمن قائمة أفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية.

٭ أول بنك إسلامي في الكويت.

٭ يجمع الخدمة والخصوصية عند توفيره فروعا خاصة بالسيدات.

٭ يقدم أكثر من 180 خدمة الكترونية مجانية من خلال موقعه الالكتروني KFH.com.

٭ أول بنك يوفر معارض للسيارات.

٭ يجمع كل وكلاء السيارات تحت سقف واحد.

٭ يطرح خدمة التداول الالكتروني «بيتك للتداول» وفق أحكام الشريعة.

٭ أول بنك يطرح حساب الذهب وتداوله الكترونيا.

٭ أول بنك يطلق تطبيق القران على الهواتف الذكية.

٭ البنك الوحيد الذي أطلق برنامج «أنتم فخرنا» لتكريم اصحاب الانجازات.