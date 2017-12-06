أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، فتح باب استقبال طلبات ترخيص اقامة معارض عقارية داخل الكويت من شركات تنظيم المعارض العقارية بعد توقف دام اكثر من 6 شهور بغرض تنظيم تسويق العقارات الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن استقبال الطلبات يأتي عقب اللائحة الجديدة بشأن تنظيم المعارض العقارية الصادرة بالقرار الوزاري خلال أكتوبر الماضي برقم 639 لسنة 2017.

وأضافت أن اللائحة تضمنت العديد من الشروط التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء، بعد أن شهدت الفترة السابقة بعض الملاحظات والشكاوى التي وصل بعضها لساحات القضاء نتيجة عدم التزام الشركات العارضة بالعقود مع المستهلكين.

وأكدت الوزارة حرصها على عدم تعطيل أعمال ومصالح الشركات لكن وفق النظم واللوائح القانونية الجديدة، مبينة أنه ساهم في صياغة مشروع القرار عدة جهات حكومية وخاصة وأصحاب المعارض العقارية، لحفظ حقوق الطرفين المستهلك والعارض وبما يحقق سوقا امنا للجميع.

وأوضحت أن ادارة العقار جاهزة لاستقبال المنظمين وإعداد لائحة بالاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الطلبات، مبينة أنها لا تسمح بأي تجاوز وستتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها وإحالة من يتم ضبطه للجهات المختصة.

يذكر أن القرار جاء في 20 مادة، وتضمن العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض والعملاء على حد سواء ووضع آلية اماكن اقامة المعارض العقارية، كما لا يتم منح تراخيص إقامتها إلا في الأماكن المرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض، والأماكن الحاصلة على موافقة إدارة العقار وبلدية الكويت وشركة أرض المعارض الدولية.

واشترط القرار لمنح الترخيص أن تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بشهرين على الأقل يرفق به اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده، وقائمة بأسماء الجهات المشاركة في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من التراخيص السارية لتلك الجهات بمزاولة النشاط مطابق لغرض المعرض.