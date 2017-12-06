تأكيدا على مبدأ الشفافية الذي تتبعه قامت بورصة الكويت باضافة رزنامة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الشركات المدرجة فيما يتعلق بالبورصة والشؤون الأخرى التي تهم المستثمرين الى موقعها الالكتروني الجديد.

وتهدف الرزنامة الى ابقاء كل الأطراف ذات الصلة وخصوصا المستثمرين على علم ودراية بآخر تطورات السوق وخاصة تلك التي تؤثر على أسعار الأسهم، وذلك لضمان دراية المستثمرين بالمعلومات اللازمة التي تخص قراراتهم الاستثمارية.

ومن خلال الموقع الالكتروني، تم توحيد جميع الاعلانات والأخبار والافصاحات ليتم الوصول اليها بشكل أكثر سهولة ويسرا.

وتضم رزنامة فعاليات الشركات: اجتماعات الجمعية العامة، وتواريخ توزيع الأرباح، واستدعاء زيادة رأس المال، واجتماعات مجلس الادارة، والنتائج المالية، والجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وغيرها من الاعلانات.

ولتسهيل عملية الوصول لتلك الفعاليات وتتبعها، تقدم بورصة الكويت خاصية تصنيف تلك الفعاليات والبحث وفقا لنوع الفعالية أو اسم الشركة، كما يمكن عرض الفعاليات وفقا ليوم أو أسبوع أو شهر معين.

ويتوافر الموقع الجديد باللغتين العربية والانجليزية، ويقدم للمتداولين معلومات أوسع بكثير مقارنة بالموقع السابق، ويتضمن ذلك تقديم مجموعة من الرسوم البيانية الجديدة والبيانات «الفورية» وآخر الأخبار المتعلقة ببورصة الكويت والفعاليات والأنشطة الخاصة بها كما يوفر سهولة الوصول الى المعلومات وهو الأمر الذي يميز الموقع الالكتروني الجديد حيث صممت الصفحة الرئيسية بشكل يسمح لزوار الموقع الوصول للمعلومات حول السوق بشكل أكثر يسرا.

كما يشمل الموقع قسما خاصا يضم تفاصيل قواعد وأنظمة التداول لدى بورصة الكويت بشكل يؤكد التزام الشركة على المدى الطويل بخلق أنظمة تتسم بالشفافية والانفتاح.

وتستمر بورصة الكويت في تطوير ما تقدمه والعمل في سبيل ضمان أكبر قدر من الكفاءة والشفافية لجميع الأطراف المعنية بما تقدمه من خدمات ومنتجات.