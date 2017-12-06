أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، عن تنظيم ورشة عمل بعنوان: «كيفية التأقلم مع متطلبات المعيار المشترك للتبادل التلقائي للبيانات الضريبية (CRS)» والتي عقدها المعهد بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية أمس الأول في الكويت، حيث حضر الورشة نخبة من العاملين في القطاع المصرفي في الكويت والدول العربية.

وخلال انعقاد هذه الورشة تم استعراض الخلفية المالية والضريبية للمعيار (CRS)، الذي اعتمدته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) في 14/7/2014، بناء على توصية الـ G20. كما تم استعراض آخر المستجدات العالمية بشأن تطبيق هذا المعيار الذي يهدف إلى خلق آلية لتداول البيانات المالية الضريبية بين السلطات المختصة في مختلف دول العالم، والاستعدادات الجارية لتطبيقه والتحديات الناشئة عن هذا التطبيق وآثارها على القطاع المصرفي والمالي في الكويت. كما تم تسليط الضوء على التجربة الخليجية في هذا المجال.

وحاضر في هذه الورشة مجموعة من الخبراء المتميزين في هذا المجال أبرزهم:

عمر ولايتي، ممثل عن وزارة المالية الكويتية – الكويت، وكريم البنا، رئيس مجموعة إدارة المخاطر، ورئيس مجموعة الضرائب لدى بنك الكويت الوطني ـ الكويت، ومحمد عراجي، مدير- مؤسسة PWC العالمية للتدقيق والاستشارات ـ لبنان، بالاضافة إلى سامر فواضلة، العضو المنتدب لدى شركة Series Consulting ـ الإمارات.