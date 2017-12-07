أعلن بنك برقان عن تقديم عرض جديد لعملائه حاملي بطاقاته الائتمانية، ويشمل خصما بنسبة 10% على الإقامة في منتجع «سيشل الجليعة». ويأتي هذا العرض في إطار استراتيجية بنك برقان المستمرة الهادفة إلى مكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وذلك عبر باقة من الحملات المبتكرة والمصممة بعناية لتناسب كل شرائح العملاء.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا الخصم عن طريق استخدام أي من بطاقات بنك برقان الائتمانية للحجز، ويعد فندق ومنتجع «سيشل الجليعة» من فئة 5 نجوم على شاطئ البحر، ويضم فيلات وشاليهات تمتاز بتوفير الرفاهية والهدوء والاسترخاء لروادها.

ويتمتع الفندق بإطلالة مميزة على البحر، كما يضم كذلك مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، ويمكن الوصول إلى المنتجع بسهولة من طريق الملك فهد السريع 30 عبر المخرج رقم 245 في منطقة الجليعة.