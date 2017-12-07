الطاقة الإنتاجية لمصنع «أمنية» تقدر بـ 700 طن في الشهر

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في حفل افتتاح مصنع «أمنية» لتدوير البلاستيك في صناعية الجهراء برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحضور حكومي ونيابي وشعبي كبير، وذلك استمرارا للرعاية التي تلقاها حملة «امنية» لتدوير العبوات البلاستيكية من «بيتك»، حيث يعد البنك الوحيد الذي تبني فكرة الحملة وساعد في انجاحها منذ بدأت العمل، مؤكدا بذلك دعمه للمبادرين الكويتيين الشباب المبدعين، وحرصه المستمر على نمو وازدهار مشروعاتهم.

ويعمل مصنع «أمنية»، لإعادة تدوير مادة «بي.اي.تي» البلاستيكية، في تجربة جديدة على السوق في هذا المجال يقودها الشباب الكويتي ويدعمها الصندوق الوطنـــي للمشروعــــات الصغيرة، وهو مشـــروع صناعي بهدف المحافظة على البيئة، يقوم على تدوير البلاستيك بشكل كامل وتحويله إلى مواد صغيرة تدخل في الصناعة، والطاقة الانتاجية للمصنع 700 طن في الشهر

. ونجح مشروع «أمنية» البيئي لتجميع واعادة تدوير العبوات البلاستيكية بطريقة حضارية وصحيحة تحت شعار «أمنية بيتك»، في نشر الوعي بموضوع إعادة التدوير عن طريق التخلص من عبوات المياه المستعملة أو أي عبوات بلاستيكية تحمل رمز التدوير، من خلال نقاط تجميع عديدة على مستوى المحافظات، ولقي المشروع تجاوبا وترحيبا كبيرا من جميع الفئات وبمختلف الاعمار، مما يؤكد نجاحه في تحقيق اهدافه، واولها التأكيد على اهمية المحافظة على البيئة، حيث يشارك «بيتك» في المشروع من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها، وحرصا على نشر الوعي والاهتمام بالبيئة وتقديرا لاهمية المشروع الاقتصادي وجهود الشباب الكويتي العاملين عليه.

ويعتبر «بيتك» أول راع لهذا المشروع الوطني، وأول البنوك بتبني الفكرة الرائدة التي تقوم عليها مجموعة من الشباب الكويتي، وتستهدف نشر وتعميق ثقافة «اعادة التدوير» لعبوات المياه البلاستيكية في الكويت، وقد تم بنجاح وبالتعاون مع «بيتك» توزيع العديد من الحاويات لتجميع العبوات البلاستيكية تغطي عددا من الجمعيات التعاونية الرئيسية، كما ساهم «بيتك» بالتعاون مع مشروع «أمنية» في جهود توفير نقاط تجميع البلاستيك في مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن مشاركة «بيتك» في العديد من الفعاليات والانشطة المعنية بالبيئة والحفاظ عليها وحمايتها بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال مثل المبرة البيئية التطوعية وفريق الغوص الكويتي، كما يساهم في نشر الوعي البيئي عبر مجموعة من المواد الإعلامية المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعميق الثقافة البيئية وخلق حالة من الوعي والاهتمام بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

وفي تعاون متواصل مع المبرة البيئية التطوعية وفريق الغوص الكويتي قدم «بيتك» عددا من القوارب الصديقة للبيئة الهولندية من نوع Whaly، وذلك من أجل استخدامها في العمليات البحرية للإنقاذ ورفع المخلفات والشباك تحت شعار «شركاء في حماية البيئة البحرية» استمرارا لجهوده في دعم أعمال العديد من الفعاليات والأنشطة المعنية بالبيئة، والحفاظ عليها وحمايتها وتعميق الثقافة البيئية، حيث تساهم القوارب التي تعد الأحدث من نوعها والأكثر مزايا وامكانات وحفاظا على البيئة، في تسهيل عمل فريق الغوص الكويتي بمنتهى الكفاءة والجهوزية.

وإيمانا بأهمية نشر الوعي البيئي يشارك «بيتك» بين فترة وأخرى عبر مجموعة من المواد الإعلامية المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي في جهود حث أفراد المجتمع على التخضير ومكافحة التصحر وصيانة البيئة من الاعتداءات والتلوث، والتركيز في هذه الرسائل على شرائح معينة من فئات عمرية مختلفة، انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي والتنموي الذي يساهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة التي تعد البيئة النظيفة من أهم مكوناتها.