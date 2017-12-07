وسط فرحة عارمة تخطت حدود الكويت، والتي جاءت بمناسبة مميزة- انتظرها كافة أفراد الشعب الكويتي- وهي إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية، حرصت شركة Ooredoo للاتصالات على أن تكون السباقة في مشاركة الشعب الكويتي هذه المناسبة المميزة ومنحت عملاءها كافة مكالمات مجانية لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة 12:00 من ظهر أمس واستمرت حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم.

وجاءت هذه الخطوة لتعكس استراتيجية الشركة في أن يكون لها دور مهم وبارز في جميع المحافل الوطنية وفي جميع المناسبات الوطنية بأنواعها.

كما أكدت هذه الخطوة على سياسة الشركة الرامية لإهداء عملائها ومشاركتهم الفرحة في مناسبات مميزة كهذه المناسبة التي لطالما انتظروها منذ سنوات.

كما حرصت الشركة على توزيع «تي.شيرت» الفريق الأزرق على الجمهور أمام مبناها الرئيسي الكائن في مدينة الكويت كهدية رمزية بهذه المناسبة وفي مواقع أخرى في الكويت.

وتعليقا على هذه المناسبة قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة مجبل الأيوب: تغمرنا الفرحة اليوم ونحن نتلقى خبر رفع الحظر عن كرة القدم الكويتية وما هذا إلا ثمرة الجهود الطيبة التي قام بها المسؤولون في الدولة ونتاج العمل الدؤوب والتعاون بين جميع الأطراف، فمبروك لكويتنا الحبيبة ولشبابنا وشكرا لكل من سعى لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف الأيوب: إننا في Ooredoo نحرص دوما على مشاركة عملائنا الفرحة في مثل هذه المناسبات ولذلك قررنا إهداءهم مكالمات مجانية لمدة 24 ساعة وسنواصل تقديم كل ما من شأنه تميز ورضا عملائنا.