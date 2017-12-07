تدعو شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات نيسان في الكويت، جميع عشاق السيارات إلى التعرف على أحـــدث موديلاتها وتجربة قيادة سيارات نيسان، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض الجديدة التي توفرها علــى أحدث فئات سياراتها، وذلك على هامش الحدث الأكبر من نوعه الذي تستضيفه الكويت في عالم السيارات، وهو بطولة «Red Bull Car Park Drift2017».

موديلات 2018

وتعرض «نيســـــان البابطين» خلال الحدث المميز غدا الذي ينطلق عند الـ 2 بعد الظهر على حلبة سرب في الشويخ، موديلات 2018 من «نيسان باترول»، «نيسان 370Z» و«نيسان مكسيما»، حيث يمكن لرواد الحدث والمشاركين فيه اختبار قيادة هذه السيارات المميزة لاكتشاف قدراتها ومزاياها المبتكرة والمتطورة.

عروض فورية

كما يمكن للجمهور الاستفادة من العروض الفورية عند حجز أي من سيارات نيسان، فعند حجز نيسان مكسيما يحصل العميل على تأمين ذهبي شامل لمدة سنة، أما 370Z فتمنح لعشاقها فرصة ربح رحلة إلى أكاديمية برو دريفت في دبي لتضفي إلى تجربتهم المزيد من المتعة والتشويق.

ويمكن للحضور التعرف على بطل جميع الدروب نيسان باترول 2018 الذي أصبح متاحا للسوق المحلي بأحدث تقنياته مع أقوى العروض حيث يحصل العميل على تأمين شامل لمدة سنة وباقة لتظليل النوافذ وحماية الصبغ مع تسجيل المرور وتأمين ضد الغير مجانا.

ويمكن لعشاق سيارات نيسان تجربة قيادة السيارات على مختلف أنواعها من نيسان باترول، اكس تريل، مكسيما ونيسان KICKS 2018.

وتدعو «نيسان البابطين» جميع محبي السيارات ومغامرات القيادة لحضور الحدث الأول من نوعه في الكويت، وسيكون فريق نيسان موجودا لتقديم أفضل الخدمات ولشرح تفصيلي عن أحدث سيارات نيسان وعروضنا المتاحة.