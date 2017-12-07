الشركة تؤمن بأهمية تعزيز مفهوم التدريب والتمكين ودوره في تحسين أداء الموظفين

حصلت شركة «الخليج للتأمين - الكويت»، على اعتماد معهد التأمين القانوني في لندن (CII) لتكون أول جهة معتمدة في الكويت والشرق الأوسط لإجراء اختبارات الـ (CII) الكترونيا.

وقد جاء ذلك خلال افتتاح قاعة الاختبارات في مبنى الشركة بحضور ممثل معهد التأمين القانوني في لندن أيس أمويده، والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين طارق الصحاف وممثلا مؤسسة الدراسات التأمينية والمالية (FIFE) في البحرين حسين العجمي وماهيش برابهو.

ويتميز هذا الاعتماد بمرونة تقديم موظفي الشركة لاختبارات التأمين عبر الموقع الالكتروني للمعهد في أي وقت، الأمر الذي يعفيهم من الالتزام بالاختبار الخطي المقرر سنويا في شهري ابريل وأكتوبر، كما انهم يحصلون على نتائج الاختبارات فور الانتهاء منها على عكس الاختبارات الخطية التي تستغرق نتائجها أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتم خلال الحفل استعراض قاعة اختبارات الـ (CII) وجاهزيتها الكاملة أمام ممثل المعهد الدولي والحاضرين بهدف تمكين موظفي (gig - الكويت) من إجراء الاختبارات وفقا للشروط والإعدادات المحددة من قبل معهد (CII) الذي قام مسبقا بتدريب فريق من الشركة ليكونوا مراقبين معتمدين للاختبارات.

وتأتي هذه الخطوة إيمانا من الإدارة التنفيذية لشركة الخليج للتأمين الكويت بأهمية تعزيز مفهوم التدريب والتمكين ودوره في تحسين أداء الموظفين، واعتباره خيارا استراتيجيا لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية ومواكبة التغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، من خلال تذليل كل العقبات أمام الموظفين للوصول إلى مستوى متميز في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وتسخيرها لجميع المستفيدين سواء شركات أو أفراد.