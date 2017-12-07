البرنامج يقدم

4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في 6 الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي لطالما حلم بها. وبهذه المناسبة أوضح البنك الأهلي المتحد أننا في هذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا. وأسفر السحب الأسبوعي عن حصول لطيفة سلطان الدبوس على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح، وهم: عبدالوهاب علي الخطيب، ثريا مصطفى الحريري، جمال سعد علي، ابراهام جورج، خالد دهلوس العازمي، سعاد محمد باقر، عبدالله علي البصري، على أحمد الفيلكاوي، لولوة جابر أحمد، اسامة محمد الخطيب، حصة يوسف احمد، فيصل عبدالله الصراف، عماد حسن العسعوسي، مريم صبيح الوقيان، عبدالرحمن البديوي السبيعي، أحمد صالح العبوة، عجمي الشيخ المطيري، عمار عبدالباقي محمود، ناصر زابن الرشيدي، عايشه راشد خليفة، خوشال محمد، محمد الخان، محمد جمشيد عمر، امل محمد السعد، وحميدة ميرزا العصفور. وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز برنامج الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار، علما ان عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد على الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.