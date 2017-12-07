كعادته في يوم الاثنين الأول من كل شهر، أجرى بنك وربة في الرابع من ديسمبر الجاري ثلاثة من سحوباته الشهرية وهي: سحب حساب السنبلة الشهري، السحب الخاص باستخدام تطبيق وربة أونلاين على الهواتف الذكية، وسحب «فاتورة اكسبرس».

هذا وقد تم إجراء السحب في فرع البنك الرئيسي وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة لشهر نوفمبر، فقد فاز سعد فهد شجاع السبوق العجمي بالجائزة الكبرى وهي 10 آلاف دينار، وكانت الجائزة الثانية من نصيب كل من عبدالناصر حمزة على الزيد وعائشة حسين مطر السميران، حيث فاز كل منهما بمبلغ 5 آلاف دينار.

أما جائزة الألف دينار، فكانت من نصيب كل من عملاء بنك وربة العشرة التاليين: أحمد غلوم علي حسين، إبراهيم سعد عيد الغريب، سعاد عبدالمحسن حمد المراغى، مشعل راشد رغيان الشريع، عبد المالك محمد حسن كيوان، دانة حسين طالب بهبهانى، احمد خالد صالح الغنيم، عبدالعزيز احمد حسين غضنفر، عبدالعزيز مسلم مطلق العازمى، صباح محمد خليف العنزي.

أما السحب الثاني فتم من خلاله الإعلان عن الفائز بحملة «وربة أونلاين للهواتف الذكية» حيث فاز بدر سلطان نزال الشمري بالجائزة وقيمتها 500 دينار.

وفيما يتعلق بالسحب الثالث والأخير، الخاص بخدمة «فاتورة اكسبرس» والتي تسمح للعملاء بتسديد قيمة فواتيرهم عبر تطبيقه الالكتروني، فقد توج 5 فائزين هم: بدر سعود شلاح الحسيني الذي فاز بـ 100% من قيمة الفاتورة، كما ربح عبدالهادي صالح نزال الشمري قيمة 80% منها، وكل من خالد محمود إبراهيم الشويربات، عبدالله عايض علوش المطيري، محمد صالح مزيد الظفيري بـ 60%، 40% و20% على التوالي من قيمة الفاتورة.