قامت شركة الساير الهندسية، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، مؤخرا بتوقيع عقد رعاية لبطل الكويت للدريفت علي مخصيد كجزء من شراكتها مع زيوت موتول فرنسا، وحضر هذا الحدث بدر مساعد الساير مدير الأعمال في مجموعة الساير القابضة، وعلي مخصيد بطل الكويت للدريفت، وفيفيك كوهلي مدير أول قسم الزيوت والأصباغ، ومحمد نسيمي مدير أول تسويق ما بعد البيع.

وفي هذه المناسبة صرح بدر مساعد الساير قائلا: يسر مجموعة الساير أن تقدم موتول إلى حلبات سباق المثيرة في الكويت من خلال عقد الرعاية مع البطل علي مخصيد، حيث تعد موتول شريك فرق سباقات رائدة في العالم، ونحن نهدف إلى الحفاظ على نفس الروح هنا.

وعلق علي مخصيد: أقدر دعم مجموعة الساير في جعل موتول العلامة التجارية الشريكة لموسم الدريفت القادم في الشرق الأوسط، هدفي الرئيسي في هذا الحدث هو إعطاء الجميع عرضا جيدا، أما هدفي الوظيفي فهو أن أصبح سائق فورمولا دريفت محترفا ومن خلال هذا الموسم سوف أصبح أقرب بخطوة إلى هذا الهدف.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم وضع شعار «موتول» على سيارة الدريفت الخاصة بالبطل علي مخصيد تويوتا FT 86، حيث شارك مخصيد في أكثر من 25 فعالية إقليمية على مدى الست سنوات الماضية، تم اجتيازها بنتائج استثنائية ومبهرة.

ومن المتوقع أن يستقطب موسم الدريفت في الشرق الأوسط عددا كبيرا من عشاق سيارات السباق مثل فورمولا دريفت برو 2، وبطولة الكويت للدريفت، وبطولة قطر للدريفت، ودريفت ألستارس الشرق الأوسط، وبطولة دولة الامارات العربية المتحدة للدريفت وعدة سباقات اخرى.

وموتول شركة فرنسية عالمية تقوم بتصنيع، إنتاج وتوزيع زيوت المحركات عالية التقنية (الدراجات، السيارات والمركبات الأخرى) بالإضافة الى الزيوت التخليقية من خلال نشاط موتول تيك الخاص بها.

كما تعتبر موتول خبيرا في الزيوت الصناعية، وهي الرائدة في صناعة زيوت صناعية 100% لمحركات السيارات، حيث كانت بالأساس لصناعة وقود الطائرات.

وتعد موتول المورد الراعي الرسمي لكثير من فرق السباق، والتي تضم «قسم سباق تويوتا TRD» وغيرها من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الأوروبية، وتسعى موتول من خلال هذا التعاون لمزيد من التطور التكنولوجي في عالم الزيوت.

وعبر السنوات، اكتسبت موتول الخبرة كمورد رسمي للعديد من فرق السباقات والمصنعين المساهمين معهم لمزيد من التطور التكنولوجي، حيث تدعم موتول العديد من الفرق في المنافسات العالمية مثل: سباق لو مان لمدة 24 ساعة للسيارات والدراجات النارية، بطولة العالم للراليات، بطولة الرابطة الدولية لرياضة السيارات WeatherTech، بطولة سوبر جي تي، بطولة سوبر فورمولا اليابان، سلسلة بلاكباين لسباقات التحمل، ورالي داكار، سباق لو مان الكلاسيكي، بطولة موتو جي بي، سباق الطرق، بطولة العالم للسوبر بايك، سوبر كروس، رالي كروس وغيرها من البطولات.

وتتوافر المنتجات الرائدة تكنولوجيا من زيوت موتول للعملاء عن طريق شبكة الساير الهندسية الواسعة التي تتألف من خمسة مراكز للإطارات والزيوت والاصباغ بالإضافة الى الوكلاء المعتمدين، الجمعيات التعاونية، الكراجات ومراكز تصليح السيارات حول الكويت.