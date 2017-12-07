الشركة فازت أيضاً بجائزة أفضل حملة للاتصال على مواقع التواصل الاجتماعي

حصدت «أصداء بيرسون-مارستيلر» اثنتين من أهم جوائز الدورة التاسعة لجوائز «جولد ستاندرد» التي أقيمت في هونغ كونغ يوم الخميس 30 نوفمبر الماضي، مع حصولها على لقب «أفضل شركة استشارية للعام في الشرق الأوسط» إضافة إلى جائزة أفضل حملة للاتصال على مواقع التواصل الاجتماعي عن حملة «طرق جديدة للتواصل عبر #AvayaEngage».

وتم تكريم الشركة في فئة «الاتصال على مواقع التواصل الاجتماعي» تقديرا لتوظيفها المبتكر للقنوات الرقمية في تفعيل التواصل مع المعنيين بشركة «أفايا»، الرائدة عالميا في حلول ونظم وخدمات الاتصالات الرقمية لقطاع الأعمال، مما أثمر تعزيز الحضور بشكل كبير خلال حدثها العالمي «منتدى تفاعل».

وبهذه المناسبة، قال سونيل جون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بيرسون- مارستيلر»: «تبرز أهمية هذا التقدير في كونه يتخطى حدودنا الإقليمية المعتادة، حيث تعتبر جوائز «جولد ستاندرد» الأهم من نوعها على مستوى مناطق آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط، وتكرم الإنجازات الأكثر تميزا وهو ما يزيد من سعادتنا بهذا النجاح الذي يؤكد التزامنا الجاد والمستمر باعتماد أفضل المعايير العالمية في كل ما نقوم به.

ولا يدخر فريقنا وقتا أو جهدا لتقديم الأفضل على جميع المستويات، وتأتي هذه الجوائز لتثري شغفنا بالمضي قدما نحو آفاق جديدة من التميز».

وتقدم «أصداء بيرسون- مارستيلر» خدماتها عبر خمسة قطاعات متخصصة تشمل «العلامات التجارية» و«المؤسسي» و«المالي» و«المشاريع والتكنولوجيا» و«الشؤون الحكومية»، ولديها 11 مكتبا تمتلكها الشركة بالكامل وتقدم خدماتها للحكومات والشركات متعددة الجنسيات، والعملاء من الشركات الإقليمية.

واستثمرت الشركة على مدى عام 2017 في تعزيز خبراتها واستقطاب نخبة الخبراء إلى مقرها الرئيسي في دبي، بما في ذلك انضمام رئيس التحرير السابق لصحيفة «ذا ناشيونال» حسن فتاح بمنصب المدير التنفيذي، بالتزامن مع زيادة عدد الموظفين وتعزيز الموارد في المكاتب الإقليمية للشركة.

وأتاحت هذه الخطوات لشركة «أصداء بيرسون- مارستيلر» تعزيز تنافسيتها في جميع القطاعات والأسواق التي تدير عملياتها فيها. وتشمل قائمة العملاء الجدد الذين استقطبتهم الشركة منذ يناير 2017 كلا من «أدنوك» و«التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» و«فيزا» و«روش دياجنوستيكس» و«إتش تي سي» و«الهيئة الاتحادية للضرائب»، ما عزز محفظتها المميزة من العملاء مثل «فورد» و«نستله» و«جنرال إليكتريك» و«إعمار» و«مجموعة أبوظبي المالية» و«جيمس للتعليم» وغيرها.

وتتولى Public Affairs Asia، وهي شبكة من خبراء الاتصال المؤسسي والحكومي في مناطق آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط، تنظيم جوائز «جولد ستاندرد» التي أقيمت دورتها التاسعة هذا العام.

وتهدف الجوائز إلى تسليط الضوء على التميز في العلاقات الحكومية والمؤسسية والاتصالات الاستراتيجية ومبادرات التفاعل الوطني وتعزيز التواصل مع المعنيين. وتلقت الجوائز هذا العام أكثر من 300 مشاركة ضمن جميع فئاتها مسجلة بذلك رقما قياسيا في عدد المشاركات المقدمة.