محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستعد لدعوة استشاريين لتقديم مقترحات للمهام الاستشارية في المرحلة المقبلة من مشروع محطة شمال الزور المستقل للمياه والطاقة.

وسيحل مشروع شمال الزور المقبل محل مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه الذي تم استلام العروض الخاصة به في عام 2016 قبل إلغاء المناقصة الخاصة به في أغسطس الماضي.

وسيتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة المخطط لهما، ومن المقرر أن يكون لديها قدرة توليد تبلغ 2700 ميغاواط، وقدرة تحلية تبلغ 165 مليون غالون إمبراطوري يوميا

. ونسبت المجلة لمصادر مقربة من المشروع قولها ان طرح عقود الاستشارات سيتم بحلول نهاية الربع الأول 2018، على أن يطرح العقد الرئيسي للمطورين بحلول الربع الأول 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد تلقت عروضا من 3 مطورين لمشروع شمال الزور 2 في يونيو 2016، ودعت اثنين منهم لحضور اجتماعات إيضاحية ومزيد من المفاوضات.

وقد واجه المشروع عدة تأخيرات في مراحل التأهيل المسبق ومرحلة العطاءات.

وطلب من مقدمي العطاءين المتبقيين، بقيادة الشركتين اليابانيتين ماروبيني وسوميتومو، في مارس من هذا العام تمديد سندات العطاءات لمدة ستة أشهر من أبريل إلى أكتوبر. .