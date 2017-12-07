أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية اختيار تحالف شركات بقيادة (واسرتكنيك جي.ام.بي.اتش) الألمانية وعضوية شركة انترناشونال فاينانشال ادفايزر لتنفيذ وتوسعة مشروع محطة أم الهيمان.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم اختيار التحالف المذكور للمشروع بعد الانتهاء من التقييم المالي وحصوله على المركز الأول في المنافسة وفقا لنتائج التقييم المالي والفني.

وأوضحت أن نطاق تنفيذ المشروع يتمثل في تصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية أولية تبلغ 500 ألف متر مكعب مبينة أنه يمكن توسعتها لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 700 ألف متر مكعب يوميا بحلول عام 2020 في حال رأت وزارة الأشغال العامة الحاجة إلى ذلك.

وأضافت أن تنفيذ المشروع يشمل تحديث وتوسعة محطة الضخ في منطقة العقيلة وتجديد محطة الضخ في مدينة أم الهيمان وإنشاء محطة ضخ جديدة في منطقة صباح الأحمد وانشاء مجارير صرف للمياه تمتد من المحطة الجديدة في منطقة أم الهيمان إلى البحر تستخدم في حالات الطوارىء.