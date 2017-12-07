وافقت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات على العرض المقدم من مبارك المسلم لشراء 34.13 مليون سهم من حصتها في المال للاستثمار.

وأوضحت المال، في بيان للبورصة أمس، أن عدد الأسهم المراد الاستحواذ عليها من قبل المساهم تمثل 11% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

وتابعت أن السعر الابتدائي لافتتاح مزاد البيع سيكون 43.2 فلسا كويتيا للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال «المال» نحو 31.03 مليون دينار، موزعا على 310.3 ملايين سهم تقريبا، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، علما أن حصة الخير في المال تصل إلى 37.7%.

وكانت شركة «المال» أفصحت من قبل ان هدف «الخير» من التغير في الاستثمار بالشركة ليصبح «التخارج من الاستثمار».

وأنهى سهم المال تعاملات أمس متراجعا 4.8% عند سعر 27.4 فلسا، ليسجل تداولات بقيمة 7.6 آلاف دينار موزعة على 278 ألف سهم.