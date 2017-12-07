القطاع الخاص خفض ودائع بالدينار والعملات الأجنبية

7 % تراجعاً بالقروض الممنوحة لشراء أوراق مالية مصطفى صالح

سجل ائتمان المصارف الكويتية تراجعا بنسبة 0.6% شهريا خلال أكتوبر الماضي لتصل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين الى 35.6 مليار دينار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 35.8 مليار دينار نهاية سبتمبر لتعاود التراجع بعد ارتفاع لشهرين متتاليين خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ولكنه حافظ على نمو سنوي بنسبة 4.6% مقارنة بـ 34.05 مليار دينار تسهيلات ائتمانية في نهاية أكتوبر من العام الماضي.

كذلك، تراجع عرض النقود (ن 3) بنهاية أكتوبر الى 36.32 مليار دينار مقارنة بـ 36.56 مليار دينار نهاية سبتمبر.

ولم يقتصر التراجع على الائتمان فقط وإنما قابله انخفاض بحجم الودائع في القطاع المصرفي وبنسبة شهرية أكبر وصلت الى 1% ليصل حجم الودائع بنهاية أكتوبر لـ 41.5 مليار دينار مقارنة بـ 41.99 مليار دينار بنهاية سبتمبر وسنويا نمت الودائع بنسبة 2% مقارنة بـ 40.75 مليار دينار نهاية أكتوبر من العام الماضي.

ودائع الخاص والحكومي

ويأتي تراجع حجم الإيداع بالبنوك الكويتية خلال شهر أكتوبر بضغط ثنائي من انخفاض كل من ودائع القطاع الخاص والحكومي، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص إلى 6.8 مليارات دينار بنهاية أكتوبر ليفقد مستويات 7 مليارات دينار والتي حافظ عليها خلال شهور الربع الثالث جميعها، فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنسبة طفيفة خلال أكتوبر الماضي لتصل الى 32.3 مليار دينار.

كذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي لتصل الى 2.37 مليار دينار وبذلك تصل اجمالي ودائع القطاع الخاص الى 34.68 مليار دينار بانخفاض شهري بلغت نسبته 0.8% مقارنة بمستويات تلامس 35 مليار دينار.

ويأتي التراجع في أكتوبر الثاني في حجم الودائع على مستوى الاداء الشهري منذ أن أعلنت البنوك الكويتية على رفع العائد على الايداع بالدينار بـ 0.25% خلال النصف الثاني من يونيو الماضي بعد ان خالف بنك الكويت المركزي رفع الفائدة الأميركية وقام بتثبيتها على الاقراض لتنشيط الاقتصاد.

التسهيلات الائتمانية

سجلت التسهيلات الشخصية تراجعا شهريا خلال اكتوبر بلغ 1% لتبلغ 14.9 مليار دينار، وبتراجع 110 ملايين دينار، بالمقارنة مع سبتمبر الماضي حيث سجلت 15 مليار دينار.

فيما سجلت نموا سنويا بنسبة 6%، بزيادة 792 مليون دينار، بالمقارنة مع اكتوبر 2016، حيث بلغت وقتذاك 14 مليون دينار. وقد شهدت القروض الاستهلاكية تراجعا سنويا بنسبة 5%، وذلك في الوقت الذي لم تسجل فيه أي نمو شهري يذكر.

اما القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لشراء البيوت، فشهدت نموا سنويا جيدا بنسبة 9%، حيث سجلت 10.8 ملايين دينار مقارنه مع 9.9 ملايين دينار في اكتوبر 2016، وعلى الصعيد الشهري فقد سجلت القروض المقسطة نمويا شهريا بـ 1% بالمقارنة مع سبتمبر الماضي.

وقد شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية تراجعا شهريا بنسبة 7% الى 264 مليون دينار، بالمقارنة مع 285 مليون دينار في سبتمبر، وايضا بشكل سنوي فقد تراجعت بنسبة 2%.

وايضا شهدت القروض الموجهة لقطاع الانشاءات تراجعا شهريا بنسبة 3% الى 195 مليون دينار، مقارنة مع 201 مليون دينار في سبتمبر، بالإضافة الى تراجعها بشكل سنوي بنسبة 7%.

وإجمالا، فقد شهدت اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي تراجعا شهريا بنسبة 1% الى 35.6 مليار دينار، مقارنة مع 35.8 مليار دينار في سبتمبر، ولكنها تشهد نموا سنويا بنسبة 5% بالمقارنة مع اكتوبر 2016.