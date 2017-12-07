سوق دبي الأكثر تراجعاً بـ 6%.. وبورصة الكويت انخفضت 5%

أسواق عمان والسعودية والبحرين تسجل ارتفاعات طفيفة خلال الشهر قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن الأسهم العالمية أقفلت في نوفمبر في المنطقة الخضراء، حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال العالمي لجميع الدول الشهر على ارتفاع بنسبة 1.8%.

وفي الولايات المتحدة، ما زالت التطورات المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية تتصدر العناوين الإخبارية، بالإضافة إلى خطة الرئيس ترامب للإصلاح الضريبي. أما في أوروبا، فكانت ضبابية المشهد السياسي داعيا للقلق نتيجة لإخفاق أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية.

أما في آسيا، فما زال التصعيد بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وكوريا الشمالية من جهة أخرى المصدر الرئيسي للقلق، وقد سجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 3.6% مدعوما بإعلان كل من دول «أوپيك» وروسيا تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية حتى نهاية 2018.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وفقا لشركة ماركيت 53.9 لشهر نوفمبر، فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 54.7 مسجلا تراجعا عن قراءة الشهر الماضي التي بلغت 55.3.

كما سجلت آخر قراءة في نوفمبر لإعانات البطالة الأولية 238 الفا مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت تبلغ 240 الفا، وانخفضت أوامر شراء السلع المعمرة في أكتوبر بنسبة 1.2% وارتفعت المنازل الجديدة وتصاريح البناء في أكتوبر لتصل إلى 1.290 مليون و1.297 مليون على التوالي.

أما مبيعات التجزئة فقد ارتفعت في أكتوبر بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بسبتمبر، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2017 على أساس مبدئي 3.3% متجاوزا بذلك التوقعات، وارتفعت الأسهم الأميركية في نوفمبر 3.8% و2.8% وفقا لقياس مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 على التوالي.

أسواق الخليج

وكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة في المنطقة الخضراء في شهر نوفمبر مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2%، في حين أقفلت الأسهم الصينية وفقا لقياس المؤشر المركب لسوق شنغهاي للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 2.2% في نوفمبر.

وكان أداء أغلبية أسواق الأسهم الخليجية ضعيفا خلال نوفمبر، وأقفل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للدول الخليجية في المنطقة الحمراء عند 1.1%. وكان سوق دبي للأسهم الأكثر تراجعا، حيث أقفل على انخفاض بنسبة 5.9% تلاه سوق قطر الذي هبط بنسبة 5.5% وسوقا الكويت وأبو ظبي اللذان هبطا بنسبة 5% و4.4%.

من ناحية أخرى، ارتفع السوق العماني بنسبة 2% بينما سجلت أسواق الأسهم في السعودية والبحرين ارتفاعا بنسبة 1% و0.6% على التوالي، فيما ارتفع سوق الأسهم المصرية بنسبة 1.7% لشهر نوفمبر وفقا لمؤشر EGX 30.

المملكة المتحدة وأوروبا

وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقا لشركة ماركيت إلى 58.2 من 56.6، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 53.8. وفي أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% مقارنة بسبتمبر، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%.

وظل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للربع الثالث 2017 ثابتا مقارنة بالقراءة السابقة وتماشيا مع التوقعات عند 1.5%. وتستمر ثقة المستهلك في الانخفاض على أساس شهري لتصل إلى -12 في نوفمبر مقارنة بقراءة أكتوبر البالغة -10. وأنهت أسهم المملكة المتحدة الشهر بانخفاض بنسبة 2.2% وفقا لقياس مؤشر فوتسي 100.

وفي منطقة اليورو، حافظ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع وفقا لشركة ماركيت على مستواه خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر عند 60.1 مقابل 60.0 وكذلك بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الذي بقي من دون تغيير عند مستوى 56.2 لشهر نوفمبر.

وانخفضت مبيعات التجزئة في أكتوبر بنسبة 1.1% مقارنة بسبتمبر. وتحسنت ثقة المستهلك لشهر نوفمبر على أساس مبدئي إلى 0.1 مقارنة بقراءة الشهر الماضي التي كانت تبلغ -1.1، وأقفلت الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء عند 2.2% وفقا لقياس مؤشر ستوكس أوروبا 600.