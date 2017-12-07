المرزوق يترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع مجلس وزراء المنظمة

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقيم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» احتفاليتها بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على إنشائها وذلك يوم السبت المقبل في الكويت، وفي هذا الإطار يترأس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق وفد الكويت للاجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي أمس إن الاجتماع سيسبقه احتفالية بذكرى مرور 50 عاما على إنشاء المنظمة وذلك يوم السبت.

وفي هذا السياق. يستعرض مجلس وزراء المنظمة برئاسة وزير النفط التوصيات المرفوعة من المكتب التنفيذي للمنظمة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وذلك فيما يخص تكريم الفائزين بجائزة المنظمة العلمية لعام 2016 ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2018 وتقرير تعيين مدقق حسابات للمنظمة للعام 2018 وتقرير حول الأوضاع البترولية العالمية والإعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر ووضع معهد النفط العربي للتدريب ومقره بغداد والتقارير الخاصة بنشاط الأمانة العامة ومشاركاتها والفعاليات التي نظمتها والدراسات التي أنجزتها خلال 2017، بالإضافة إلى التقرير السنوي عن نشاط الشركات المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2016 وفي النصف الأول عن عام 2017 ويأتي هذا الاجتماع، متزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين للمنظمة.

ويعتبر إنشاء المنظمة نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل العربي المشترك، ما يحقق التعاون بين الدول الأعضاء بقصد تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، وقد تم ذلك عن طريق تأسيس مجموعة من الشركات المنبثقة عن الدول الأعضاء في المنظمة والتي ساهمت بصورة فاعلة في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية.

وتهدف المنظمة كذلك إلى تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل المتاحة للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط مناسبة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للاستثمار في صناعة البترول في الدول الأعضاء.

ويضم الوفد المرافق لوزير النفط وكيل وزارة النفط بالوكالة ممثل الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة الشيخ طلال العذبي والشيخة تماضر الخالد والشيخة إيمان الصباح وفلوة راشد العجمي ونواف الديحاني وخالد الساعي وعمر الوسمي وفهد الراجحي وعبدالعزيز الريحان.

يذكر أن تاريخ التاسع من يناير 2018 يصادف إنشاء المنظمة في عام 1968 بموجب الاتفاقية التي أبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك) بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي واختيرت الكويت لتكون مقرا رئيسيا لها.