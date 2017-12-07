تنطلق في مدينة جدة فعاليات المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية تحت عنوان «حلول ذكية لطاقة مستدامة» برعاية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م.خالد الفالح خلال الفترة من 24 إلى 26 ربيع الأول 1439هـ (من 12 إلى 14 الجاري) بفندق الهيلتون، بمدينة جدة، بمشاركة 40 متحدثا من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المستشار الأعلى للوزير ووكيل الوزارة لشؤون الكهرباء المكلف د.صالح العواجي أن المؤتمر يعد فرصة للمختصين في صناعة الكهرباء والباحثين والأكاديميين لمناقشة دور القطاع الخاص في الإنتاج المستقل للكهرباء وبحث الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة (الشمسية، والرياح، والمساقط المائية)، وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال الأنظمة الذكية المتقدمة لتعزيز منظومة الكهرباء في المملكة، مما يسهم في مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الكهرباء.

وأشار العواجي الى أنه سيسبق المؤتمر عقد أربع ورش متخصصة يوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439هـ، حيث تقدم الورشة الأولى شركة أرامكو السعودية وتستعرض خبراتها في مجال الطاقة المتجددة وأنظمة إدارة الطاقة، بينما تعرض في الورشة الثانية شركة شوايتزر الأميركية نظم مراقبة وحماية الشبكات الكهربائية المعزولة، وتناقش شركة الإلكترونيات المتقدمة أساسيات أمن وحماية البيانات وتقنية المعلومات في الورشة الثالثة، بينما تقدم في الورشة الرابعة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مفاهيم الشبكات الكهربائية الذكية.

وبيّن أن المؤتمر سيركز على عدد من المحاور منها: تطبيقات العدادات الذكية وتكاملها مع شبكات الاتصالات لنقل البيانات بموثوقية عالية، وتوحيد المواصفات الفنية لمعدات الشبكات الذكية، والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى، اضافة الى آليات التشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية، والأنظمة الشاملة لمراقبة وحماية شبكات نقل الكهرباء، وإدارة الأحمال الكهربائية وسبل ترشيد الطاقة.

ويتضمن المؤتمر عقد 6 جلسات على مدى يومين يقدمها خبراء متخصصون في الشبكات الذكية وتطبيقاتها، كما سيعرض محاضرات توعية عن ترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدامات تركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المباني لإنتاج الكهرباء، اضافة الى معرض مصاحب للمؤتمر تشارك فيه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في شبكات وتقنيات الشبكات الذكية وتقنيات الطاقة المتجددة، كما سيتضمن حفل افتتاح المؤتمر، مراسم توقيع عقد الجهة المشغلة للأكاديمية الوطنية للطاقة، وذلك تتويجا لجهود الجهات المؤسسة للأكاديمية والتي تهدف إلى الاستثمار في تطوير كوادر

بشرية وطنية مؤهلة للعمل في قطاعات الطاقة.