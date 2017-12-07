واصلت بتكوين صعودها القوي أمس وبلغت مستوى قياسيا متجاوزة 12 ألف دولار رغم التساؤلات بشأن القيمة الفعلية للعملة المشفرة والمخاوف من فقاعة خطرة.

وتلقت بتكوين دعما بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستسمح لمجموعة سي.ام.إي وسي.بي.أو.إي جلوبال ماركتس بإدراج عقود بتكوين آجلة.

وتفتح الخطوة الباب لمزيد من التنظيم الرقابي لكنها تسهل أيضا توسيع نطاق تبنيها، إذ إن العقود الآجلة والمشتقات الأخرى ستزيد من سهولة تداول فئة الأصول الجديدة.

وصعدت العملة صعودا فلكيا إلى 10 أمثال قيمتها من أقل من ألف دولار في مطلع العام وهو ما جذب اهتمام الجهات التنظيمية في أنحاء العالم.

وصعدت بتكوين 4.48% إلى 12200.40 دولار على منصة بتستامب للتداول في لوكسمبورغ بعدما قفزت إلى مستوى قياسي عند 12 ألفا و276 دولارا.